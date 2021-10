Ist um kritische Worte gegenüber der eigenen Partei nicht verlegen: AK-Tirol-Präsident Zangerl (ÖVP). Foto: APA/ HERBERT PFARRHOFER

Innsbruck – Erwin Zangerl hielt sich schon in der jüngeren Vergangenheit nicht mit Kritik an der ÖVP-Bundesparteispitze zurück. Der schwarze Arbeiterkammerpräsident in Tirol sprach sich etwa 2014 für den Rücktritt von Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger aus. Zwei Jahre später sah er dann bei dessen Nachfolger Reinhold Mitterlehner "den Borgen überspannt". Man habe ihn mehrfach gewarnt, polterte Zangerl damals. Bis Mitterlehner abgetreten ist, dauerte es dann aber noch einige Monate länger. Nun ging der Arbeitnehmervertreter einen Schritt weiter.

Einmal reicht nicht

Im Ärger über die türkise Inseratenaffäre um Altkanzler Sebastian Kurz und Co schaltete Zangerl am Dienstag ein Inserat. "Wer war innerhalb der ÖVP an dem Putsch beteiligt? Wer hat das ‚Projekt Ballhausplatz‘ finanziert und sich durch Kurz’ Sprung an die Staatsspitze Vorteile erhofft – und später eingefordert?", heißt es einleitend in Zangerls Beitrag. Vor allem aber ärgert er sich darüber, dass sich die türkise Riege zu rot-schwarzen Zeiten gegen die Abschaffung der kalten Progression und die flächendeckende Kinderbetreuung auflehnte, wie durch jüngste Chats aus dem Smartphone-Fundus von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid bekannt wurde. Da will Zangerl wissen, "wie hoch der Schaden" für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist.

Diese Fragen richtete Zangerl an den ÖVP-Ethikrat, dem die steirische Ex-Landeshauptfrau Waltraud Klasnic vorsteht. Denn: "Durch diejenigen, die den Putsch in der ÖVP verursacht haben, wurde das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in die Politik zutiefst erschüttert."

Offenbar ist Zangerl damit nicht zufrieden, dass das Gremium nur die Wortwahl und den mangelnden Respekt in den Chats bemängelte, aber einen Bogen um die politischen Inhalte machte. Die Aussendung samt Fragen schickte Zangerl nämlich schon fast wortgleich am 15. Oktober aus. Aber erst durch das Inserat werden seine Forderungen in den sozialen Netzwerken zigfach verbreitet. (jan, 28.10.2021)