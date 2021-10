Linz-Spieler Raphael Dwamena am Spielfeldrand zusammengebrochen

Linz – Die Partie im Fußball-Cup-Achtelfinale zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg ist am Mittwoch in der ersten Spielhälfte aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen worden. Laut Medienberichten ist der Linzer Spieler Raphael Dwamena am Spielfeldrand zusammengebrochen. Über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt. Ein Ersatztermin für die Partie werde zeitnah bekanntgegeben, teilte der ÖFB mit. (APA, 27.10.2021)