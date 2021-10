[Inland] Ein Gefallen für Sigi Wolf: Kurz sollte US-Sanktionen gegen Oligarchen bekämpfen.

[Web] Datenleck: Grüne Pässe müssen möglicherweise neu ausgestellt werden.

[Reportage] Waldbrand an der Rax: Mit einer Wasserwand gegen den Funkenflug,

[International] Koalitionsstreit in Israel wegen NGO-Erlasses.

EuGH verurteilt Polen zur Zahlung von einer Million Euro Strafgeld pro Tag.

[Analyse] Putsch oder "Korrektur" im Sudan. Der Druck auf die Militärjunta, die im Sudan die zivile Regierung stürzte, wächst. Die Militärs bestreiten einen Putsch. USA und EU wollen, dass Abdalla Hamdok als Premier zurückkehrt.

[Video] Welche Mittel werden beim assistierten Suizid verabreicht?

[Wetter] In den Niederungen, Tälern und Becken gibt es anfangs einige Nebel- und Hochnebelfelder. Am ehesten können sie sich im Innviertel zäh bis mittags halten, ansonsten machen sie meist schon im Laufe des Vormittags der Sonne Platz. In Folge scheint die Sonne verbreitet. Wenige durchziehende Schleierwolken stören dabei kaum. Bis 15 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Gründung der Tschechoslowakei.