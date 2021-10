Sichtlich geknickt: Gerard Pique. Foto: REUTERS/Sergio Perez

Madrid – Die Krise beim FC Barcelona verschärft sich weiter. Die Katalanen verloren am Mittwochabend mit 0:1 (0:1) bei Rayo Vallecano, der Wiener Yusuf Demir wurde in der 60. Minute bei Barça eingewechselt. Der kolumbianische Altstar Radamel Falcao erzielte in der 30. Minute den entscheidenden Treffer. Barcelonas Memphis Depay scheiterte zudem per Foulelfmeter an Keeper Stole Dimitrievski (71.).

Für den niederländischen Barcelona-Coach Ronald Koeman spitzt sich die Situation durch die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Pflichtspielen ebenfalls zu. Der sportlich und finanziell angeschlagene Club liegt nach zehn Spielen im Tabellen-Mittelfeld fernab der Spitze und der Champions-League-Plätze. (APA/dpa, 27.10.2021)