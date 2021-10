Foto: Shiba Inu

Seit August 2020 ist die Kryptowährung Shiba Inu verfügbar. Seitdem ist ihr Wert um 70.000.000 Prozent gestiegen – alleine im letzten Monat um 960 Prozent. Damit katapultiert sich Shiba Inu erstmals in die Liste der zehn größten Kryptowährungen, gereiht nach Marktkapitalisierung im Jahr 2021. Pikantes Detail: Man überholt damit erstmals Dogecoin, die andere auf dem Internet-Meme eines grinsenden Shiba-Inu-Hundes basierende Kryptowährung.

Ursachenforschung

Der Anstieg ist unter anderem damit zu erklären, dass Gerüchte um eine mögliche Handelsmöglichkeit auf der Investoren-App Robinhood im Raum stehen. Am 18. Oktober dementierte Robinhood dies allerdings. Prominente Fans hat der Coin ebenso. Elon Musk twitterte kürzlich ein Bild mit Shiba-Inu-Welpen und befeuerte damit die Gerüchteküche. Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin sorgte mit einem Investment in den Coin für Schlagzeilen.

Nicht nur das ähnliche Logo weckt Erinnerungen an den Hype um Dogecoin Anfang 2021. Auch damals sorgten Prominente wie Musk oder Snoop Dogg dafür, dass der Coin in aller Mund war und kräftig gekauft wurde. In Shiba Inu hat Musk bisher allerdings nicht investiert, was er am 24. Oktober auf Twitter verkündete. Daraufhin brach der Kurs kurz ein, erholte sich aber schnell wieder.

Hinter dem Hund

Bisher als Kopie des Dogecoin eher belächelt, raste Shiba Inu in diesem Jahr von Allzeithoch zu Allzeithoch. Die Idee hinter dem Coin ist laut den Entwicklern, ein Zahlungsmittel zu schaffen, das bei Freizeitaktivitäten genutzt werden kann. (red, 28.10.2021)