Seit einigen Jahren kann ein regelrechter Hype um Ausstellungen mit Kunst von Frauen beobachtet werden, wie auch in Österreich aktuelle Beispiele beweisen. Museen zeigen "Women-only-Shows", vergessene Künstlerinnen werden wiederentdeckt und Sammlungen möglichst divers präsentiert. Kann der Kunstkanon so nachhaltig korrigiert werden? Und welche Kritik gibt es daran? Darüber sprechen wir mit der neuen Direktorin und Chefkuratorin der Albertina Modern, die sich schon länger dem Thema widmet. Angela Stief möchte auch in ihrer neuen Funktion Diversität sowie feministische Kunst stärken. Wir treffen sie in der aktuellen Schau "The 80s" in der Albertina Modern im Wiener Künstlerhaus. (Katharina Rustler, 4.11.2021)