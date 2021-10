Ein Bild aus dem Archiv: Sebastian Kurz und Gernot Blümel.

Wien – Seit seinem Rücktritt als Bundeskanzler vor knapp drei Wochen ist es ruhig um Sebastian Kurz geworden. Sein jüngster Tweet etwa stammt vom 14. Oktober, dem Tag, als er als ÖVP-Klubobmann angelobt wurde. Seither steht die Frage im Raum, ob Kurz, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, an die Spitze der Regierung zurückkehren könnte.

Wenn Verfahren eingestellt werden

Für Finanzminister Gernot Blümel, der auch Obmann der Wiener ÖVP ist, wäre ein Comeback von Kurz "kein Problem", wie er in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Profil" sagt. Natürlich hänge das "vom Status der zu überprüfenden Vorwürfe ab". Die zuständigen Parteigremien würden rechtzeitig vor der nächsten Wahl eine Entscheidung über den Spitzenkandidaten treffen. "Wenn die Verfahren bis dahin eingestellt sind, sehe ich überhaupt kein Problem", so Blümel im "Profil".

In Zusammenhang mit den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen seine Person rechnet Blümel mit einer Einstellung des Verfahrens, da er wisse, "was ich gemacht habe und was nicht". (red, 28.10.2021)