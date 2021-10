Auf dem Schiff wurden 80 Infektionen gemeldet. Alle an Bord befindlichen Personen werden nach Deutschland zurückgebracht

80 von 178 Personen an Bord haben sich infiziert. Foto: AP Photo/Armando Franca

Seit Mittwochabend war an einer Lösung für einen umfangreichen Corona-Cluster auf einem Kreuzfahrtschiff in Wien-Nussdorf gearbeitet worden, nun hat sich die Stadt für eine Variante entschieden. Die 178 Passagiere sollen in Bussen nach Hause gebracht werden, teilte eine Sprecherin der Magistratsabteilung 15 (Gesundheitsdienst) dem STANDARD mit. Der erste Bus ist demnach bereits unterwegs nach Deutschland.

80 Infektionen mit Sars-CoV-2 auf dem Schiff wurden bestätigt. Alle Menschen an Bord wurden am Mittwoch unter Quarantäne gestellt, ein Teil hat das Schiff, das aus Passau gekommen war, bereits verlassen. Insgesamt sollen vier Busse die Betroffenen "ehestmöglich" nach Hause transportieren. Die Infizierten werden laut MA-15-Mediensprecherin Sonja Vicht von den Nichtinfizierten getrennt, zudem gelten bestimmte Vorgaben: Alle müssten FFP2-Maske tragen, es müsse regelmäßig gelüftet werden. (giu, 28.10.2021)