UN-Klimagipfel COP 26: Die Klimakonferenz, erklärt

Video

Verena Mischitz, Harun Celik, Andreas Müller



10 Postings

Ab Sonntag wird bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow über die Zukunft des Planeten verhandelt. Was die COP genau ist und was man sich heuer erwarten kann