Die Hobbyköchin bekommt 50.000 Euro Preisgeld. 3,5 Millionen Zuschauer in Deutschland, in Österreich sahen im Schnitt 86.000 zu

Hat bei "The Taste" 50.000 Euro gewonnen: Paula aus Wien. Foto: Sat.1/Jens Hartmann

Wien – Eine 22-jährige Wienerin hat am Mittwochabend die neunte Staffel der Sat.1-Kochshow "The Taste" gewonnen: Hobbyköchin Paula Bründl aus dem Team Tim Raue bekommt 50.000 Euro Preisgeld und ihr eigenes Kochbuch. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kochshow waren im finalen Entscheidungskochen drei Frauen gegeneinander angetreten.

Coach und Sternekoch Raue lobte die bisher jüngste Gewinnerin: "Ich glaube, dass das ihr Startschuss wird für eine großartige Karriere." Bründl selbst erklärte laut einer Aussendung von Sat.1: "Ich liebe kochen und ich will kochen, und zwar auf einer beruflichen Ebene. Ich liebe die Kombination aus Handwerk und Kreativität und die Möglichkeit, meine Energie, harte Arbeit, Hingabe und Leidenschaft in etwas zu investieren, das mich wirklich voll und ganz erfüllt." Bründl hat nach ihrem Bachelor in Psychologie inzwischen eine Kochausbildung in einem Zwei-Sterne-Restaurant begonnen.

Auf dem zweiten Platz landete Katrin (Team Alexander Herrmann), gefolgt von Hanna (Team Alexander Kumptner). In Deutschland erreichte die Sendung laut Sat.1 rund 3,52 Millionen Zuschauer. Mit 9,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) habe das Finale die erfolgreichste Staffel in der Geschichte der Show bestätigt. In Österreich sahen laut AGTT im Schnitt 86.000 Menschen zu. (red, 28.10.2021)