Nicht gerade günstig, aber mit Apple-Logo, um das zu präsentieren: ein Putztuch. Foto: Apple

25 Euro kostet ein Stück Stoff mit Apple-Logo – und es ist offenbar ein Hit. Das Putztuch, das der Konzern erst seit kurzem zum Verkauf anbietet, ist bereits nicht mehr kurzfristig zu erwerben. Wer es heute bestellen möchte, muss in Österreich eine Lieferzeit von zehn bis zwölf Wochen einrechnen. Ähnlich sieht es im deutschen und US-amerikanischen Apple Store aus, wo es bis zu drei Monate dauern kann, bis die Hardware an den Kunden oder an die Kundin gebracht werden kann.

Bei dem Stoff handelt es sich um ein reguläres Poliertuch, dessen Material in den Produktinformationen von Apple nicht näher ausgeführt wird. Der Konzern bewirbt bloß, dass das Tuch, das mit einem Apfel verziert ist, "jedes Apple-Display" schonend und gründlich reinige.

Geschenk für Apple-Fans

Je nachdem, wie hoch die Produktionsauflage war, dürfte das Putztuch angesichts der langen Lieferzeiten erfolgreicher sein als etwa das neue iPhone oder Macbook, die rascher an Interessenten gebracht werden können. Möglich ist aber auch, dass es generell in kleinerer Zahl produziert wurde, weswegen es bereits vergriffen ist.

Fraglich ist jedenfalls, wieso ein vergleichsweise so teures Tuch so populär ist. Ein Grund könnte darin liegen, dass Apple-Produkte tendenziell hochpreisig sind: Deswegen eignet sich der Stoff wohl noch am ehesten als "günstiges" Geschenk für Apple-Fans im Freundeskreis. Der iPhone-Hersteller hat übrigens sogar eine Liste kompatibler Geräte angeführt – und zählt dort so ziemlich jedes bisher veröffentlichte Gerät des Konzerns auf. (red, 28.10.2021)