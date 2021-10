Der erste Test der Falcon-9-Rakete für die Crew-3-Mission war bereits erfolgreich.

Foto: NASA/JOEL KOWSKY HANDOUT

Nach drei erfolgreichen Missionen ist es in Kürze wieder so weit: Space X wird mit Crew-3 einmal mehr drei Astronauten und eine Astronautin zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen. Der Start der Falcon-9-Rakete sowie der Raumkapsel ist für Sonntagmorgen anvisiert. Der genaue Launchzeitpunkt vom Kennedy Space Center in Florida ist 7.21 Uhr mitteleuropäischer Zeit (Achtung, Zeitumstellung!).



Space-X-Start im Livestream



Wer den Flug der Crew-Dragon-Kapsel zur ISS während des Sonntagfrühstücks live verfolgen möchte, kann dies über den offiziellen Nasa-Livestream auf Youtube tun. Während für die Mission eine völlig neue Dragon-Kapsel zum Einsatz kommt, handelt es sich bei der Falcon-9-Rakete um ein wiederverwendetes Modell, das bereits einmal ins All geflogen ist.

NASA

Der Flug zur ISS wird etwa 22 Stunden dauern, das Andockmanöver ist für Montag um 5.10 Uhr (MEZ) geplant. Auf ihrem Flug zur ISS wird die Kapsel bis zu 27.360 km/h erreichen, während die Falcon-9-Rakete auf einem Drohnenschiff im Atlantik landen soll. Die Crew wird sechs Monate auf der ISS verbringen und dort zahlreiche Forschungsprojekte durchführen. So sollen etwa Pflanzen ohne Erde gezüchtet werden. Auch einige Weltraumspaziergänge sind geplant.

Esa-Astronaut Matthias Maurer an Bord

Neben der langjährigen US-Marine-Offizierin Kayla Barron, Testpilot Raja Chari und dem bereits ISS-erprobten Tom Marshburn ist mit Matthias Maurer auch ein deutscher Materialwissenschafter Teil der Crew. In den kommenden Wochen und Monaten werden die Astronauten erstmals Besuch von Weltraumtouristen bekommen. Eine russische Sojus-Kapsel soll noch vor Jahresende japanische Abenteurer zur ISS bringen, Anfang 2022 will Axiom Space mit einer Crew Dragon ebenfalls Menschen zur ISS fliegen. (step, 28.10.2021)