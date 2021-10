Nicht nur um von A nach B zu kommen, sondern um kleine und große Abenteuer zu erleben, bieten sich diese Zugfahrten in aller Welt an

Der Start des Klimatickets in Österreich hat auch international für Aufsehen gesorgt. Nachzulesen unter anderem hier oder hier. Ob der Effekt, dass zukünftig mehr Menschen ihr Auto stehen lassen, um mit dem Zug unter anderem in den Urlaub zu fahren, wird sich weisen. Wünschenswert wäre es.

Es ist jedenfalls festzustellen, dass sich Zugreisen auch international immer größerer Beliebtheit erfreuen, vor allem bei jenen, die nach nachhaltigeren Reisemöglichkeiten suchen. Nicht nur um von A nach B zu kommen, sondern um kleine und große Abenteuer zu erleben und Kontakte zur einheimischen Bevölkerung zu knüpfen. Auch wenn durch diverse Reiseeinschränkungen vielleicht noch nicht alle Optionen offenstehen, kann die nachfolgende Liste interessanter Zugstrecken in aller Welt als Inspiration für die Planung der nächsten Urlaubsreise per Bahn dienen.

Reunification Express von Hanoi nach Saigon, Vietnam

Knarrend und heulend verlässt der Reunification Express den Bahnhof von Hanoi und fährt in zwei Nächten entlang des Rückgrats des Landes bis nach Saigon. Hinter verhangenen Fenstern werden die Fahrgäste durch die Lebenswelt Vietnams gezogen. Man erhalte Einblicke in Küchen, Hinterhöfe und Gassen, wo Köche Pfannen schrubben, Mütter die Haare ihrer Kinder flechten und Kleidung auf behelfsmäßigen Wäscheleinen trocknet berichtet Time Out: "Zwischen Hué und Da Nang erhebt sich der Dschungel rund um den Zug, wächserne Blätter klatschen an die Seiten, und die heiße Sonne blitzt zwischen den vergitterten Fenstern hindurch. Und unter den Reisenden öffnet sich das Südchinesische Meer zu einer dunstigen blauen Weite, an deren schaumigem Rand ein cremefarbener Sandstreifen verläuft."

Train des Pignes von Nizza nach Digne-les Bains, Frankreich

Die 151 Kilometer lange Schmalspurstrecke wurde in den 1890er-Jahren eröffnet und hat ihren Namen von den Pignes (Pinienzapfen), die als Zunder für Dampfmaschinen dienten. Heute ziehen Dieselloks die Bahn durch die malerische Landschaft zwischen Nizza an der Côte d’Azur und Digne-les-Bains im Voralpenland. Dabei schlängelt sie sich durch das mit mittelalterlichen Dörfern übersäte Var-Tal. Das Schmuckstück ist Entrevaux mit der Zitadelle oberhalb des Var und der mauerbewehrten Altstadt, die über eine Zugbrücke betreten wurde. Das waren sinnvolle Maßnahmen gegen die Sarazenen, die zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert die Basse-Provence heimsuchten, wie im Buch "500 Zugreisen – Legendäre Eisenbahnfahrten weltweit" nachzulesen ist.

EMZ-Zug von Seoul nach Dorasan, Südkorea

In dem Buch "500 Zugreisen" wird auch der südkoreanische "Friedenszug" erwähnt, betrieben von Korail, der die Hauptstadt Seoul mit Dorasan, dem letzten Halt vor der Demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen Südkorea und Nordkorea, verbindet. Hier liegt die am stärksten abgesicherte Grenze der Welt; ungefähr auf Höhe des 38. Breitengrades bildet die EMZ (Entmilitarisierte Zone) dabei einen vier Kilometer breiten Puffer, der die Halbinsel seit 1953 in Nord- und Südkorea teilt. Hier treffen sich beide Seiten für Verhandlungen, und hier haben sich mehrere Konflikte zugetragen. Die 56 Kilometer lange Bahnfahrt von Seoul führt durch unberührte Landschaften und bringt die Fahrgäste in die beschränkt zugängliche EMZ, wo man das Dora-Observatorium besuchen und von dort auf die andere Seite der Grenze blicken kann.

Qinghai-Tibet-Bahn von Xining nach Lhasa, Autonome Region Tibet

Eine Zugfahrt, die einem buchstäblich den Atem nehmen kann. Die Qinghai-Tibet-Eisenbahn von Xining nach Lhasa steigt auf über 5.200 Meter an. Im höchstgelegenen Zug der Welt sind die Abteile mit Düsen ausgestattet, die Sauerstoff einströmen lassen, um die Symptome der Höhenkrankheit zu lindern, während die Passagiere auf eine gelbe Hochebene unter blauem Himmel blicken. Die Berge sind mit Schnee bedeckt, und Yaks durchziehen die Landschaft, während bunte Gebetsfahnen im Wind wehen. Während sich der Zug um das Kunlun-Gebirge schlängelt, verdunkelt sich das Innere des Zuges im Schatten von Eis und Schnee, bevor er schließlich nach Lhasa hinunterfährt.

Coast Starlight von Seattle nach Los Angeles, USA

Von der Hafenstadt Seattle aus fährt der Coast Starlight den westlichen Rand der Vereinigten Staaten entlang und bietet die besten Aussichten, Speisen und Gespräche, die Amtrak zu bieten hat, wie es bei Time Out heißt. Man kann es sich in der Sightseer-Lounge bequem machen und den Blick auf den Pazifischen Ozean genießen. "Die Landschaft entlang der Coast-Starlight-Strecke ist unübertroffen. Die dramatischen, schneebedeckten Gipfel der Cascade Range und des Mount Shasta, üppige Wälder, fruchtbare Täler und lange Küstenabschnitte am Pazifik bilden eine atemberaubende Kulisse für Ihre Reise", wirbt Amtrak. Man möchte es gerne glauben. Und kann schon vor seinem geistigen Auge sehen, wie der Zug das letzte Stück der sonnenbeschienenen Küste entlangfährt und in der Union Station von Los Angeles einfährt.

Sagano Scenic Railway in Kyoto, Japan

Diese Schmalspurbahn aus dem 19. Jahrhundert ist das Gegenstück zu den japanischen Shinkansen-Zügen und tuckert mit rund 25 Kilometern pro Stunde dahin, wobei die Fahrgäste den Hozu-Fluss aus nächster Nähe betrachten können. Im Frühling weht der zarte Duft der Kirschblüten herüber. Die beliebteste Reisezeit ist allerdings der Herbst, wenn sich die Ahornbäume in einem flammenden Farbenspiel "entzünden".

Kap-Kairo-Linie, Afrika

Wer das ganz große Afrika-Abenteuer sucht, der sollte sich diese Tour ansehen: Ende des 19. Jahrhunderts wollte der britische Unternehmer und Politiker Cecil Rhodes eine Eisenbahnstrecke bauen, die den gesamten afrikanischen Kontinent umspannt – vom Mittelmeer bis zum Südatlantik. Dieses zugegeben imperialistische Projekt wurde nie realisiert. Stattdessen warten heute viele kleine Teilstrecken auf Reisende, die das geballte Abenteuer erleben wollen. Fix ist: Eine solche Reise beansprucht Zeit und ist keinesfalls unkompliziert, doch wird man die gewonnenen Eindrücke wohl niemals vergessen.

Yangon Circular Railway, Myanmar

Der beste Weg, ein Gefühl für das Leben in Myanmars Hauptstadt Rangun zu bekommen, ist eine Fahrt mit der Yangon Circular Railway. An Bord herrsche eine entspannte Atmosphäre, berichtet man bei Time Out, in der die Fahrgäste ihre Flip-Flops ablegen und im Schneidersitz mit Freunden plaudern, Blumen für den Markt fädeln und alles von Eiern und Papayas bis zu frisch gerösteten Maiskolben verkaufen. Wenn sich der Zug dem Bahnhof nähert, steigen die Fahrgäste aus, bevor er angehalten hat, und gehen über die überwucherten Gleise zu den Märkten, die mit bunten Regenschirmen bedeckt sind, um die Waren vor der Hitze zu schützen. Man sollte die Gelegenheit nutzen, um über den Markt zu schlendern, zu feilschen, lokale Produkte zu genießen, bevor man sich wieder auf den Rückweg macht.

Transmongolische Eisenbahn von Moskau nach Peking

Als einmaliger Trip unter Eisenbahnfans gilt eine Fahrt mit der Transmongolischen Eisenbahn, die als "Godfather of Trains" bezeichnet wird. Das Abenteuer beginnt in Moskau. Fünf Tage dauert es, bis der Zug Sibirien durchquert hat und in der Mongolei ankommt. Zwei weitere Tage, um in der chinesischen Hauptstadt Peking anzukommen. Es wird empfohlen, reichlich Proviant einzupacken.

Mandovi Express von Mumbai nach Margao, Indien

Die 1998 fertiggestellte, 741 Kilometer lange Konkan-Bahn verbindet Mumbai mit der Hafenstadt Mangalore in Karnataka. Sie gilt als Meisterwerk der Ingenieurskunst: Mehr als 2.000 Brücken und rund 90 Tunnel mussten für die Strecke zwischen dem Arabischen Meer und den Westghats errichtet werden. Die Bahn führt vorbei an Flüssen, Tälern, Bergen, Mangobäumen, Kokospalmen und kleinen Dörfern. In Karmali steigt aus, wer die verlassenen Klöster und Kirchen von Alt-Goa, das einst als Rom des Orients galt, besichtigen möchte. Der Mandovi Express wiederum ist einer von vielen Zügen auf dieser Strecke. Bekannt ist er für den besten Speisewagen, den die indische Eisenbahn zu bieten hat.

Von Cannes, Frankreich, nach Ventimiglia, Italien

Dieser doppelstöckige Pendlerzug ist in der Regel voll mit Schülern, Einkäufern und Opas, die Baguettes tragen. Er fährt entlang der französischen Riviera und verbindet die von Palmen gesäumten und mit Ferraris zugeparkten Resorts von Cannes mit der schönen italienischen Marktstadt Ventimiglia. Der Zug rollt am Rande des funkelnden Ligurischen Meeres entlang, wo man Sonnenanbeter, Teenager, die Volleyball spielen, und Verkäufer, die Eis und heiße Waffeln verkaufen, beobachten kann. Der Zug hält an Stationen, an denen rosa Bougainvillea die Wände ziert, und fährt durch Nizza und Monaco. Der Ozean glitzert zwischen den Wohnblöcken, bevor er in den alten italienischen Bahnhof einbiegt.

"The Skeena" von Jasper nach Prince Rupert, Kanada

The Skeena gilt als ein gut gehütetes Geheimnis. Er verkehrt zwischen Jasper in Alberta und Prince Rupert im äußersten Westen von British Columbia, Kanada. Zwei Tage lang schlängelt sich der Zug um die Rocky Mountains, deren weiße Gipfel in der Sonne glänzen und sich im Wasser der mit Douglasien gesäumten Seen spiegeln. Fahrgäste können Elche, Karibus, Steinadler und den einen oder anderen Braunbären beobachten. Obwohl der Zug bei Touristen beliebt ist, die den kuppelförmigen Panoramawagen, das Drei-Gänge-Menü und den Wein genießen, ist er auch eine Lebensader für die Ureinwohner, die in dieser Region kein anderes Transportmittel haben. Aus den Wäldern kommend, stoppen sie einfach den Zug an, um einzusteigen.

"Todeseisenbahn" von Bangkok nach Nam Tok, Thailand

Während des Zweiten Weltkrieges setzten die Japaner Kriegsgefangene ein, um eine Eisenbahnverbindung zwischen Thailand und Burma (Myanmar) zu bauen – mit dem Ziel, in Indien einzumarschieren. Unter schlimmsten Bedingungen bauten die Männer 372 Meilen Gleis, wobei für jede verlegte Schwelle ein Toter zu beklagen war. Ein Teil dieser todbringenden Bahnstrecke mit ihrer erschütternden Geschichte führt heute noch von Bangkok nach Nam Tok, durch einige der spektakulärsten Landschaften Thailands. Mit Ästen, die an die Fensterscheiben klopfen, und Verkäufern, die an Bord Klebreis und Hendl-Satay anbieten, fährt der Zug über Gerüstbrücken, über breite Flüsse mit schwimmenden Dörfern und auch über die berüchtigte Brücke am River Kwai. Am Ende des Zuges befindet sich ein Museum, in dem die Passagiere den Aussagen von Überlebenden lauschen und auf alten Schwellen spazieren gehen können, die noch durch den Schmutz zu sehen sind.

Venedig-Simplon-Orient-Express von Venedig nach London, von Italien nach England

Der wohl berühmteste Zug der Welt, der Orient-Express, ist ideal für alle, die sich in das goldene Zeitalter der Zugreisen zurücksehnen. Er entführt seine Passagiere in eine Welt der Dekadenz. Beim Klirren der Gläser auf dem Tisch speisen die Passagiere Gänseleberpastete, Austern und Hummerschwänze, während der Zug durch die Dolomiten und um den Genfer See kurvt und die Reisenden in Paris mit einem Korb warmer Croissants und frischem Kaffee aufwachen. Da der Zug nicht durch den Eurotunnel fahren kann, werden die Passagiere in Calais abgesetzt, nach Kent übergesetzt, wo ein britischer Pullman-Wagon wartet, der die Passagiere auf der letzten Etappe nach London befördert, begleitet von Lachs- und Gurkensandwiches und Kannen mit heißem Tee. (red, 29.10.2021)

