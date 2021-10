"The Taste"-Gewinnerin Paula Bründl. Foto: SAT.1/Jens Hartmann

"Jetzt habe ich es bis ins Finale geschafft: Das allein ist für mich schon so ein riesiger Erfolg. Ein Gewinn wäre einfach schon too much", sagt die 22-jährige Wienerin Paula Bründl am Mittwoch im Finale der Kochshow "The Taste" auf Sat.1. In ihrem Team sei sie nicht die, die immer das perfekte Handwerk zeigt, "aber meine Stärke ist oft, dass ich versuche, eine kreative Umsetzung eines Themas zu machen". Mit dieser Einschätzung hat sie wohl recht.

Himbeere mal drei

In der Finalshow ging es dann gleich in der ersten Runde so richtig zur Sache. Gefragt waren drei Texturen aus einem dieser Produkte: Artischocke, Zwiebel, Kaisergranat, Saibling, Himbeere, Apfel und Karfiol. Hanna zog die Himbeere, "das schwerste Los", wie ihr Coach Tim Raue anmerkt. Aber die Himbeere brachte ihr Glück. Sie wirkt sehr fokussiert, hat gleich Ideen, wie und mit welchen Lebensmitteln sie die Früchte kombiniert, nur bei ihrem Vorschlag – Ente in Verbindung mit der Himbeere – kassiert sie ein "Nein" von ihrem Coach. Sie kann gut umgehen mit seinen Belehrungen, verliert keine Zeit mit Diskussionen, konzentriert sich auf das, was gefragt ist: die besten Löffel abzuliefern. Da geht es zwar manchmal chaotisch zu, doch am Ende zählt das Ergebnis auf dem Löffel.

Ruhe und Spaß

"Ich habe schon gemerkt, dass dieses Finale-Gefühl einen schon stark mitnimmt. Ich bin eine Hobbyköchin, da sind noch fünf Profis dabei, und da ist der Druck natürlich extrem hoch", sagt sie einmal. Diesem Druck hält sie stand, man merkt, sie hat Spaß an der Sache und setzt sich mit ihrer (neben dem Kochen) größten Stärke – nämlich Ruhe zu bewahren in chaotischen und stressigen Situationen – gegen die anderen Kandidaten durch, gewinnt die Show und 50.000 Euro. Paula nennt Gastjurorin Lisa Angermann als ein Vorbild, Angermann – "The Taste"-Gewinnerin 2017 – führt ein Lokal in Leipzig, das 2021 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Diesen Weg traut man auch Paula zu. (Astrid Ebenführer, 28.10.2021)