Wieso steigen die Corona-Zahlen plötzlich so stark an? Und: Was kann man dagegen tun? Diese Fragen bereiten gerade der Bundesregierung, aber auch vielen Corona-Expertinnen und -Experten in Österreich Kopfzerbrechen. Ob der Stufenplan zur Pandemiebekämpfung ausreichend ist, wieso einige Bundesländer schon jetzt einen Alleingang starten und ob so oder so alles auf einen Lockdown für die Ungeimpften hinausläuft, erklärt die Leiterin des Gesundheitsressorts des STANDARD, Pia Kruckenhauser. (red, 28.10.2021)

