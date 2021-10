Ob Paris Hiltons Brautkleid wohl auch ganz viel Glitzer und Glitter bieten wird? Foto: AFP / Ethan Miller

Während die einen Promis ihre Hochzeiten öffentlichkeitswirksam planen, blicken andere zurück auf große filmische Misserfolge. Der "Prominente Platz" zeigt wie immer, was Sternchen und große Stars in dieser Woche beschäftigte.

Paris Hiltons Hochzeitswunschliste wirft eine Frage auf

Scherze über Paris Hilton sind so 2004. Sie ist blond? Sie gibt sich girly? Sie ist Erbin? Jeder Witz darüber führt ins Leere. Hilton hat längst jedes Vorurteil über sich zur ultimativen Kunstfigur gebündelt. Mimte sie früher ein verwöhntes reiches Mädchen, ist längst klar, dass hinter dem vermeintlich naiven Blondchen eine geschickte Unternehmerin stand, die mit ebendiesem Image Millionen scheffelte.

Nun erfahren wir aber, dass Hilton auch eine Frau ist, die verliebt ist. Ab Mitte November können US-Fans auf dem US-Streaming-Dienst Peacock TV in der Realityshow "Paris in Love" mitverfolgen, wie sich Hilton auf die Hochzeit mit Venture Capitalist Carter Reum vorbereitet. Wann und wie die Sendung in Österreich zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Schon jetzt publik geworden ist aber die Wunschliste für die Hochzeit des Paares. Und die zeigt: Der Geschmack der Turteltauben ist nicht günstig. Jedes einzelne Stück auf dieser Leiste ist teuer. Die meisten von uns würden wohl kaum 370 Dollar für einen Kristallbären ausgeben oder 2.300 Dollar für einen Bilderrahmen.

Gleichzeitig kommt man um eine Frage nicht herum: Wo ist der wirklich teure Kram? Normalsterbliche setzen auf ihre Wunschlisten oft hochqualitative Sachen, die sie sich nicht ohne weiteres selbst kaufen könnten. Hilton und Reum könnten alles auf ihrer Liste fünfmal kaufen und würden wohl nicht mal eine Delle in ihrem Monatsbudget spüren. Vielleicht ist die Liste der beiden also weniger eine der Wünsche als eine der Eitelkeiten. Ob eine Windhundstatue dabei wirklich von gutem Geschmack zeugt, ist fraglich – selbst wenn das Kristalltier 3.650 Dollar kostet.

Taylor Swift liebt den Herbst

Eine der großen Geschmacksfragen, die Familien spaltet, Freundschaften zu sprengen droht und so manche leichte Partykonversation in Schreiduelle verwandelt hat, lautet: Ist Herbst die beste Jahreszeit? Wir könnten hier jetzt lange über die Schönheit von buntem Laub und weichen Pullovern sprechen. Oder wir hören einem Herbst-Ultra-Fan zu: Taylor Swift.

Die US-Sängerin liest in einem Tiktok-Video einen alten Tumbler-Post von sich vor. Wenn Sie die Plattform nicht kennen: Es war eine Zeitlang der Ort, an dem junge Menschen in vielen Worten und überbelichteten Bildern ihre Gefühle ausgedrückt haben. Swifts Gefühle damals waren die gleichen wie heute: Herbst ist super.

Zu ihrem Teenie-Text zeigt Swift in ihrem Tiktok, dass ihre Liebe zu Karomustern, offenen Feuerstellen und Pumpkin Spice ihre Teenager-Zeit überdauert hat. Dass die neue Generation an coolen Kindern Herbstliebe mittlerweile Basic findet, nimmt der Musikstar in Kauf. Ihre Caption "Basic Herbst-Liebhaber, erhebt euch" ist eine nette Art zu sagen: Nennt mich uncool, aber Herbst ist das Beste. Und recht hat sie. Darauf erst einmal ein Pumpkin Spice Latte.

Halle Berry scherzt über Filmflop

Apropos Coolness: Dazu gehören manchmal Filme, die im Kino gefloppt sind. Erst Jahre später werden sie zu Fanlieblingen. In die Kategorie fällt auch "Catwoman". Halle Berry spielte in dem Streifen die Titelheldin Patience Phillips, die nachts als Catwoman verkleidet allerlei Katzenschabernack treibt.

Kyle Coleman

Trotz einer der besten Basketballszenen der Filmgeschichten floppte der Film an den Kinokassen. Die Oscar-Preisträgerin erhielt damals für ihre Darstellung sogar den Negativpreis Goldene Himbeere. Heute hat der Film aber immer mehr Fans. Einer davon schrieb auf Twitter, dass er den Hass gegen den Film nicht verstehe.

Berry antwortete: "Ich sehe all die Liebe für Catwoman, Leute. Wo wart ihr vor 17 Jahren?" Galileo Galileis Theorien und Catwoman: Visionäre Ideen, die in ihrer Zeit verkannt wurden, später aber den Ruhm erhielten, der ihnen zusteht.

LeBron James kritisiert "Squid Game" und kassiert Retourkutsche

Die Netflix-Produktion "Squid Game" bricht Rekorde und ist Gesprächsstoff bei fast jeder – selbstverständlich Corona-konformen – Party. Die Hitserie hat ihren Weg auch zu LeBron James gefunden. Der Basketballer war aber enttäuscht vom Ende.

"Ich weiß, es wird eine zweite Staffel geben, aber geh ins verdammte Flugzeug und sieh deine Tochter, Mann. Was tust du?", sagte James zum Serienende bei einem Pressetermin. Es ist ganz schön mutig, eine so gehypte Serie einfach mal zu spoilern. Es ist noch mutiger, sie zu kritisieren.

Die Retourkutsche folgte auf dem Fuße. Angesprochen auf James' Kommentar, antwortete "Squid Game"-Erfinder Hwang Dong-hyuk in einem Interview mit dem "Guardian": "Hab ihr 'Space Jam 2' gesehen?" Mehr hätte es als Antwort gar nicht gebraucht. Die Fortsetzung des Michael-Jordan-Hits wurde von Kritikern verrissen. James spielt in dem Streifen die Hauptrolle.

Dong-hyuk setzte aber noch eins drauf. Er meinte, dass James doch sein eigenes Ende drehen könne. "Ich würde sie mir ansehen und ihm vielleicht eine Nachricht schicken, in der steht: 'Ich mochte deine Sendung, außer das Ende'", sagte der Serienschöpfer. Jemand sollte James einen Beutel Eis bringen. Dieser Burn muss ziemlich wehgetan haben.

Keanu Reeves macht seiner Stunt-Crew ein großzügiges Geschenk

Schlagfertige Scharmützel zwischen Stars sind unterhaltsam. Aber manchmal braucht es mehr als kurzweilige Unterhaltung. Dann lohnt sich ein Blick auf Keanu Reeves. Der Schauspieler gilt als einer der nettesten in Hollywood, und wenn man Glück hat, gibt es eine neue Story, die das beweist.

Diese Woche ist eine Glückswoche: Reeves hat der Stunt-Crew aus dem vierten Teil der John-Wick-Reihe ein großzügiges Geschenk gemacht. Das zeigen Instagram-Storys der Crew-Mitglieder. Der Schauspieler verschenkte vier Rolex-Uhren mit einer persönlichen Widmung. Auf den Luxusuhren steht neben einem Dankeschön auch "The John Wick Five". Das war der Name, den sich die Stunt-Crew und Reeves gaben. Fotos auf Instagram zeigen, wie die Männer und auch Reeves die Uhren tragen.

Diese Geschichte ist nicht so toll, weil Reeves es geschafft hat, insgesamt fünf Uhren eines heißbegehrten Modells zu ergattern. Es ist auch nicht der Preis der Uhren. Es ist vielmehr die Mischung daraus und dass Reeves den Wunsch hatte, sich bei Crew-Mitgliedern zu bedanken – mit einem durchdachten, persönlichen Geschenk. Da kriegt man doch fast Lust, sich auch bei den eigenen Kollegen zu bedanken. Wenn Ihr Budget nicht für eine Rolex reicht: Ein Kuchen ist eine fantastische Basis für eine tolle Arbeitsatmosphäre. (Ana Grujić, 29.10.2021)