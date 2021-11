Viele Kinder und Jugendliche nehmen regelmäßig Hilfestellungen der Eltern oder bezahlte Nachhilfe in Anspruch, um die Schulalltag meistern zu können. Wie ist das in Ihrer Familie? Posten Sie im Forum!

Ob in Mathematik, Deutsch, Englisch oder einem anderen Fach – kann man dem in der Schule unterrichteten Stoff nicht folgen, wendet man sich in erster Linie meist an Mitschülerinnen und Mitschüler und tauscht sich aus. Können die einem auch nicht helfen, ist die nächste Anlaufstelle oft zu Hause bei den Eltern. Und stoßen diese wiederum an ihre nervlichen und fachlichen Grenzen, ist der Weg zum nächsten Nachhilfeinstitut nicht weit.

In welchen Fächern benötigen Ihre Kinder Unterstützung? Foto: imago images/Shotshop

Sogar ein Drittel der Schülerinnen und Schüler braucht bezahlte Nachhilfe, und über die Hälfte aller Kinder erhält ständig irgendeine außerschulische Hilfe, so Bildungswissenschafter Stefan Hopmann im STANDARD-Interview. Die Nachhilfeindustrie gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden Sektoren. Doch diese Tatsache zeigt deutlich auf, dass es zu wenig Lernhilfe in der Schule gibt und private Nachhilfe zudem jenen vorbehalten ist, die es sich leisten können. Für "Skaidi" ein Problem, dem in anderen Ländern vorgebeugt wird:

Helfen Sie Ihren Kindern bei schulischen Problemen?

In welchen Fächern gelingt das ganz gut, in welchen weniger? Oder gehen diese regelmäßig zur Nachhilfe? Wie war das in Ihrer Schulzeit – wer hat Sie beim Lernen unterstützt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 3.11.2021)