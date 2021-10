Die Titti Titti Bang Bang Party-Reihe ist eine beliebte, queere Reihe in Wien, die Schmankerl fürs Auge, das Bauchi und das Ohr bereithält. Mit Trash-Musik und Techno, Drag-Performances und keinem Platz für Body-Shaming, dürfen alle Geschlechter kommen. Diesmal – wieder – in den Camera Club am Samstag in Wien. Foto: Titti Titti Bang Bang

FREITAG, 29.10.2021

Der Zeit voraus draußen im Exil in Vösendorf, lädt die Hausgemacht-Crew zum "Sexy Halloween" ein, Dresscode vorausgesetzt: Kinky, Nackt, Kluft & Leder. Wer auf Utopien der Nacktheit steht, kann diese in Wien bei der Soul-Geburtstagsfeier im Club Utopia ausleben. Es ist eine Body-positive-Party. "Komme wie immer, wie du dich frei, gut, wohl und erotisch fühlst."

Ein 3-Eck ist auch in Graz möglich. Auf dem zweiten Floor der Postgarage wird zu Techno von zwei Kollektiven getanzt. Auch ist dies im noch raueren Ton beim Wiener Gerüstbau bzw. Pech+Schwefel-Sound in der Klub möglich. Dort feiert Specific Objects seinen Twice-Infinity-Label-Release.

SAMSTAG, 30.10.2021

What about later? Ist eine neue Crew, die sich aus mehreren Kollektiven zusammen- und sich mit nachhaltigem Feiern auseinandersetzt. Ihr Auftakt am Samstag in der Fluc-Wanne startet mit einer Podiumsdiskussion zum Thema. Danach Techno-Rambazamba. Mit Gayloween lädt die Titti Titti Bang Bang Crew in die Camera. Dragshows, Beyoncé, 90s-Pop-Trash, Bass und weitere Schmankerln warten. Anders wird es in Linz. Im Solaris wartet Hip-Hop bei State of Yo! Diesmal ist es die Aftershow-Party vom Text-Konzert. (Die ist in Wien übrigens am Freitag im The Loft.) In Graz wird in der Thalia das queere Clubbing mit Flirt-Ampel-Armbändchen zu House-Musik gefeiert.

SONNTAG, 31.10.2021

Trick or Treat spielt es in der Ottakringer Brauerei bei Kein Sonntag ohne Techno. Therese Terror oder Aida Mirko sind weibliche DJ-Techno-Namen, jener Szene, die Kinderlein anlockt. Das KSOT Soundsystem spielt auch. Ein Highlight: Nizar Sarakbi vom Label Sonic Resistance, der Elektro auflegt oder Worldmusic-Platten von Giuseppe Leonardi.

MONTAG, 1.11.2021

Allerheiligen! Haben Sie immer noch nicht genug von gruseligen Gestalten, die durch die Nacht ziehen? Dann heißt es nach dem Schauer – Afterhour. Beim Breakfast-Club. (Nadine Cobbina, 29.10.2021)