Joseph Haydn wurde auf Schloss Weinzierl erstmals gefördert. Foto: akg-images/Picturedesk

"Eines Tages sagte der Baron zu Haydn, dessen Trios jeden Abend gespielt wurden: ,Du könntest mir ein Quartett machen.‘ – ,Ich werde es versuchen‘, antwortete unser Joseph. Er nahm die Feder zur Hand, und es entstand jenes Quartett mit Sextolen in B-Dur, das alle Musikliebhaber sofort lernten."

So knapp erzählt der Haydn-Biograph Giuseppe Carpani jene Anekdote, die den musikgeschichtlichen Beginn der Gattung Streichquartett in der später so genannten Wiener Klassik markiert. Es bleibt zwar heute nicht mehr unerwähnt, dass auch andere – teils sogar etwas früher – Werke für diese Besetzung schrieben, dennoch wurde sie von Haydn als Erstem systematisch entwickelt und gepflegt.

Der Baron: Das war Reichsritter und Regierungsrat Karl Joseph von Fürnberg. Ort und Zeit des Geschehens: sein Schloss Weinzierl in der Mitte der 1750er-Jahre, wo an diesem Wochenende ein kleines, aber hochkarätiges Musikfest stattfindet.

Künstlerisches Selbstvertrauen

Natürlich ist der Ausgangspunkt des Programms der Genius loci – Haydn wurde hier als Mittzwanziger erstmals von einem einflussreichen Mäzen in mehrfachem Wortsinn gefördert: Das gemeinsame Musizieren von Hobby- und Profimusikern erforderte passende Stücke, das kleine, aber gebildete Publikum gab dem jungen, selbstkritischen Komponisten nach Schilderungen von Zeitgenossen künstlerisches Selbstvertrauen. So liegt hier der Beginn nicht nur von Haydns Erfolgsgeschichte, sondern auch der Entwicklung bis zu Mozart, Beethoven und darüber hinaus.

Der künstlerische Leiter des Musikfests, der Geiger Amiram Ganz, bringt mit Werken von Haydn und Mozart unter anderem Musik von Béla Bartók, des Filmmusikkomponisten Nino Rota oder von Astor Piazzolla zusammen. Neben Ganz selbst, den Mitgliedern des Altenberg Trios Christopher Hinterhuber (Klavier), Ziyu He (Violine) und Christoph Stradner (Violoncello) werden Klarinettistin Sharon Kam und Violinist Alfredo Zamarra im historischen Schloss in Wieselburg gastieren. (daen, 29.10.2021)