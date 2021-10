1. Erster Wiener Shop des US-Labels Vince

Foto: Vince

Nach den Marken Golden Goose und Isabel Marant hat die Wiener Unternehmerin Nicole Doleh das US-Label Vince nach Wien geholt. Gleich neben dem Store von Isabel Marant gibt es nun luxuriöse Casualwear des amerikanischen Labels.

Bauernmarkt 18, 1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 – 18.30 Uhr/ Samstag: 10 – 18 Uhr.

www.inked.at





2. Wefair Linz

Die Nachhaltigkeitsmesse WeFair präsentiert von 29. bis 31. Oktober erstmals im Design Center Linz rund 170 AusstellerInnen aus den Bereichen Mode, Ernährung und Lifestyle.

Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz

Öffnungszeiten:

Freitag: 14 – 19 Uhr/ Samstag: 10 – 19 Uhr/ Sonntag: 10 – 18 Uhr

www.wefair.at

3. Rosa Mosa Pop-Up

Foto: Rosa Mosa

Simone Springer eröffnet neben dem permanenten Shop in der Schleifmühlgasse 18 (hier gibt es japanische Mode und Rosa Mosa Schuhe sowie Accessoires) mit dem "Samovar by Rosa Mosa – goods & things" am Mittwoch, den 10. November, im Majolikahaus am Wiener Naschmarkt einen neuen Shop. Der vom Künstler Christian Ruschitzka gestaltete Store wird bis Ende Februar geöffnet haben. Im "Samovar" wird es Tee aus Kyoto, eigens gefertigte Keramik-Tassen und -Teller aus Siebenbürgen, japanisches Räucherwerk, Obstbrände, kleine Accessoires und Geschenke von Rosa Mosa, japanische Hüte, Hauben und Tücher sowie Kelims und bestickte Wolldecken geben.

Rosa Mosa – Samovar,

Linke Wienzeile 40, 1060 Wien

Öffnungszeiten:

Mittwoch, Donnerstag, Freitag: 12 – 18 Uhr/ Samstag 11 – 15 Uhr

www.rosamosa.com

4. Neu gestalteter Shop Bellezza Fashion

Foto: Bellezza

Innendesignerin Maryam Yeganehfar hat gemeinsam mit Rita Reisinger-Schöbel Monika Spörks' Boutique Bellezza in Bad Tatzmannsdorf umgebaut: Herausgekommen ist eine Boutique in Pastellfarben – mit rosa Holzvertäfelung, goldenem Verkaufstresen und Vintage-Stücken.

Bellezza Fashion

Am Golfplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf

www.bellezza.at





5. Organics Talentville

Kreative wie Leon Löwentraut, Marina Hoermanseder und Christian Anwander halten am Samstag, den 6. November, beim "Talent Festival" im Belvedere 21 in Wien Workshops ab.

Organics Talentville

Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Workshops Organics Talentville





6. Halloween Dinner in Schönbrunn

Fans von Halloween und Drag Queens, die am kommenden Wochenende noch keine Pläne haben, sei "Sissi's Halloween Spooktacluar Dinner" empfohlen. Wiener Drag Queens rund um Tamara Mascara laden ins Schloss Schönbrunn zu einer zweistündigen Drag-Horror-Show inklusive 4-gängigem Menü.

Foto: dragshow.wien

Sissi's Halloween Spooktacluar Dinner, 30. und 31. Oktober, 18:30 Uhr

Tickets unter: www.dragshow.wien

(red, 29.10.2021)