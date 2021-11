The Edge in New York. "Ich war von London nach New York gereist, weil ich ein großer Fan von Stadtansichten bin. Als ich hörte, dass The Edge an dem Tag eröffnet wird, an dem ich zurückfliegen wollte, habe ich mir ein VIP-Ticket gekauft, um mir das Gebäude noch anschauen zu können. Ich habe dann eine Reihe von Bildern auf der Aussichtsplattform gemacht, die sich auf die Freude über diese Neuheit konzentrieren", schildert Nick Tsinonis die Entstehungsgeschichte dieses Fotos.