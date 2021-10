Ein mysteriöser Todesfall, eine kesse Blondine und der coolste Detektiv. Ergibt in Summe: Kultfilm. "Chinatown" mit Jack Nicholson, 0.30 Uhr, BR. Foto: BR/Telepool GmbH

19.40 REPORTAGE

Re: Lebendig und lebenswert Der französisch-kolumbianische Stadtforscher Carlos Moreno hat sechs Grundbedürfnisse definiert: Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Gesundheitsversorgung, Ausbildung und Freizeit. In einer lebenswerten Stadt sind sie in nur 15 Minuten zu Fuß oder per Fahrrad zu erreichen. Seine "Stadt der Viertelstunde" ist der Bauplan für die Zukunft von Paris. Bis 20.15, Arte

21.55 HORROR

The Visit (USA 2015, M. Night Shyamalan) Zwei Kinder brechen zu einem Ausflug zu ihren Großeltern ins verschneite Pennsylvania auf. Mit einem Videotagebuch wollen sie die zerstrittene Familie versöhnen. Mit wenig Budget, aber guten Ideen inszenierte M. Night Shyamalan The Visit: Der Horrorfilm, der mit klassischen Genreelementen spielt, ist ausschließlich aus der Kinderperspektive als Mockumentary inszeniert. Bis 1.20, ZDF neo

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Rom in Flammen Die Dokumentation erzählt einen Tag im Leben des römischen Feuerwehrmanns Quintus Pompeius Naso vom Morgenappell bis zum nächtlichen Brandeinsatz. Mithilfe historischer Biografien und neuester Erkenntnisse der Forschung rekonstruieren Wissenschafter und Wissenschafterinnen das Alltags leben im alten Rom. Bis 23.35, ORF 2

22.50 THRILLER

Split (USA 2016, M. Night Shyamalan) Drei Teenager werden entführt und finden sich im Keller eines Mannes mit dissoziativer Identitätsstörung wieder. Regisseur M. Night Shyamalan erweist sich einmal mehr als Meister der Überraschungen. Bis 1.05, Puls 4

23.00 MAGAZIN

Aspekte Themen: mit dem "Traumschüff" gegen den Strom, die Kommune auf dem Monte Verità, das neue Kulturquartier an der Isar und die Ökonomin Maja Göpel im Gespräch. Bis 23.30, ZDF

23.45 MAGAZIN

Tracks Was tut die Musikbranche eigentlich für das Klima? Dass große Festivals den Stromverbrauch und das Müllaufkommen von Kleinstädten haben, ist bekannt. Der Stromverbrauch durch Musikstreaming ist gigantisch. Welche grünen Konzepte hat die Musikindustrie? Antworten von Brian Eno, Kat Frankie, den Giant Rooks und Luisa Neubauer. Bis 0.20, Arte

0.30 THRILLER

Chinatown (USA 1974, Roman Polański) Es war einmal ein Film, der seine Geschichte (die Korruptionsaffäre bei der Planung eines Staudamms) auf mehreren Ebenen entwickelte. Es war ein Detektiv (Jack Nicholson), der wie kein anderer eine Spur durch diesen Film legte, den Kopf des Verbrechens entdeckte. Und es war eine nur nach außen kühle Dame (Faye Dunaway), die den Detektiv in immer kleinere Kreise aus Lust und Verbrechen zwang, bis er Jahre später eine Fortsetzung (The Two Jakes) der Geschichte schuf, millimeterdick am Original, verworren, kühl und schön wie die Nacht, in der Chinatown entstanden sein muss. Bis 2.35, BR