Das gruselige "Song of Horror" gehört zu unseren Favoriten der Horror-Indiegames. Foto: Raiser Games

Der Oktober entwickelt sich für Popkulturfreunde seit Jahren immer mehr zum "Schocktober", dem Monat, in dem Horror in allen Spielarten und Medien besonders gewürdigt wird. Auch in Videospielen: Bei unzähligen Streams und auch auf den Bildschirmen zu Hause wird mehr als sonst zu gruseligen Titeln gegriffen.

Die Großen des Genres sind allgemein bekannt, und schon in der Vergangenheit hat der GameStandard auch die eher unbekannteren Gänsehaut-Games gewürdigt. Wer diese bereits durch hat und immer noch auf der Suche nach frischem Grusel ist, sollte einen Blick auf die folgende Liste unheimlicher Spiele werfen – mit Garantie ist da für jede und jeden noch etwas dabei, was noch nicht auf dem Halloween-Radar war. Angenehmes Fürchten!

Song of Horror



IGN

www.raisergames.com/song-of-horror

Sieht aus wie ein megaklassisches Survival-Horrorspiel in der Tradition von Resident Evil, doch das Spiel des spanischen Entwicklerstudio Protocol Games hat mehr zu bieten, nämlich ein übernatürliches Böse, das sich dank cleverer AI und Zufallsgenerierung nicht ans Skript hält und bei jedem Versuch an anderen Stellen lauert. Auch auf vergangene Aktionen der Spielfiguren reagiert das Spiel, und das heißt hier: Der Held oder die Heldin kann durchaus mal das Zeitliche segnen, dann macht man sich mit einer weiteren Spielfigur auf die Suche nach dem oder der Vermissten – und erlebt nochmals viel Unerwartetes.

Wer die Klassiker liebt und dennoch etwas Neues ausprobieren will, macht mit diesem Geheimtipp nichts verkehrt. In fünf einzeln oder im Gesamtpaket kaufbaren Episoden steigert sich der Schrecken höchst unterhaltsam bis ins Finale – eine schöne Mischung aus subtilen und weniger subtilen Schreckmomenten.

Erhältlich für Windows, Xbox One und PS4 ab 30 Euro.

Sylvio

Stroboskop

www.sylviogame.com

Ja, Sylvio ist schon etwas älter und sieht nicht mehr ganz frisch aus, doch das ist ziemlich egal, wenn man sich einmal auf seine wirklich unheimliche Atmosphäre eingelassen hat. Die hat das Spiel eines schwedischen Ein-Mann-Studios hauptsächlich seinem Sound zu verdanken, denn die Hauptperson jagt das Übernatürliche mit Mikrofon, Kopfhörern und Audio-Equipment. Im Unterschied zur Multiplayer-Geisterjagd im Early-Access-Phänomen Phasmophobia geht es hier aber ohne Mitstreiter und auch ohne plakative Jump-Scares zur Sache.

Wer es selbst mit Kopfhörern in einem dunklen Raum spielt, wird sich bald über angenehmes Schaudern freuen, denn das ungewöhnliche Spiel holt aus seiner Spielmechanik das Maximum an Unbehagen heraus. Ein stilles, ziemlich einzigartiges Horrorspiel, dessen direkter Nachfolger leider nicht dieselbe Qualität erreichte.

Erhältlich für Windows, Mac, PS4, Xbox One ab 12,99 Euro.

Visage

SadSquare Studio

sadsquarestudio.com/pages/visage.html

Wenn es einen wirklich würdigen Erben für das legendäre P.T. von Hideo Kojima gibt, dann Visage. Zur Erinnerung: Der "Playable Teaser" für das dann niemals verwirklichte Silent-Hill-Reboot von Konami war ein unglaublich origineller First-Person-Horror-Teaser, der gemeinsam mit dem ganzen Projekt schlussendlich für immer in der Schublade verschwand. Visage greift einige der Ideen dieses legendären Prototyps auf und macht eine Deluxe-Packung psychologischen Horrors daraus, die auch Hartgesottene fordert.

Letztes Jahr ist das mehrfach verschobene, Kickstarter-finanzierte Horrorspiel eines kanadischen Teams endlich erschienen und leider etwas untergegangen – umso mehr Grund, das Horror-Meisterwerk nachzuholen.

Erhältlich für Windows, PS4 und Xbox One um 29,99 Euro.

If On A Winter's Night, Four Travellers

Laura Hunt

laurahunt.itch.io/if-on-a-winters-night-four-travelers

Auch Pixel können Horror, davon kann man sich im kostenlosen Point-&-Click-Adventure If On A Winter's Night, Four Travellers überzeugen. In vier recht kurzen, aber großartig erzählten Episoden nähert sich eine düster-mysteriöse Zugfahrt mit ganz unterschiedlichen Passagieren einer unheimlichen Offenbarung.

Wunderbare Pixelkunst, clever eingesetzte Musik und vor allem ein tolles Skript mit düsteren, großer Horrormeisterschaft würdigen Wendungen machen das kleine Spiel zum überraschend unterhaltsamen Gruselabenteuer nicht nur für Retro-Freunde. Das zuerst auf itch.io kostenlos veröffentlichte Spiel ist inzwischen übrigens auch gratis auf Steam zu beziehen.

Erhältlich für Windows, MacOS und Linux, kostenlos.

Dagon

Bit Golem

store.steampowered.com/app/1481400/Dagon_by_H_P_Lovecraft/

Dass der seit seinem Tod 1937 von Jahr zu Jahr populärer werdende Horror-Autor H. P. Lovecraft sogar im Vergleich zu seinen Zeitgenossen zu Lebzeiten ein großer Rassist war, wurde in den letzten Jahren vermehrt thematisiert. Dennoch ist sein Werk, vor allem der kosmische Horror seines Cthulhu-Zyklus, aus dem Pop-Universum nicht wegzudenken. Die ebenfalls kostenlose, aufwendig gestaltete "immersive visual novel" Dagon geht sozusagen an die Wurzel dieses Horror-Phänomens und verspricht eine zu "100 Prozent werktreue Adaption".

Tatsächlich bietet Dagon eine atmosphärisch gelungene, professionell eingelesene und minimal interaktive Version der Original-Kurzgeschichte gleichen Namens, inklusive einiger eingestreuter Hintergrundinformationen zu Autor und Entstehungszeit. Wer einen der Ur-Momente des Cthulhu-Mythos noch einmal oder gar zum ersten Mal gefällig präsentiert erleben möchte, hat in einer knappen halben Stunde hier die perfekte Gelegenheit dazu.

Erhältlich für Windows, kostenlos.

GTFO

10 Chambers

gtfothegame.com

Kaum ein Spiel hat die reine Essenz des Schreckens des Horrorfilmklassikers Aliens – Die Rückkehr besser in Spielform gegossen als das Early-Access-Multiplayerspiel GTFO. Als Mitglied eines vierköpfigen Spezialistenteams steigt man schwerbewaffnet in mutantenverseuchte Keller und Minen, um diverse Aufgaben zu erledigen. Die wichtigste davon: möglichst lange die ekelhafte Monsterbrut nicht aus ihrem leichten Schlaf zu wecken.

GTFO ist schwer, nur im eingespielten Team zu schaffen, aufregend, hektisch, hochspannend und ekelhaft zugleich, ein Mehrspieler-Erlebnis, das in seinem Wechsel zwischen vorsichtigem Schleichen und verzweifelten Fluchten weitab ist vom stromlinienförmigen Looter-Shooter-Einheitsbrei. Achtung: Gelegenheitsspielerinnen und -spieler werden schnell kapitulieren – wer sich darauf einlässt, am besten gleich als Team, wird mit Gänsehaut, Angstschweiß und Endorphinen belohnt.

Erhältlich für Windows, 34,99 Euro.

Othercide

Focus Entertainment

www.focus-entmt.com/en-us/games/othercide

Es gibt Horrorspiele abseits von Survival-Horror, Abenteuer und First-Person-Shooter: Das ungewöhnliche Rundentaktikspiel Othercide ist der Beweis. Das vor einem Jahr erschienene düstere Spiel in der Tradition von XCOM bietet neben beeindruckendem Schwarz-Weiß-Style und großartiger Musik von Apocalyptica-Mitglied Max Lilja auch immer wieder knifflige Entscheidungen, in denen Liebgewonnenes geopfert werden muss, um voranzukommen.

Dank Rogue-like-Elementen ist das wiederholte Scheitern an den Horrorgestalten des Spiels aber Teil des Konzepts und fürs Vorankommen notwendig, die esoterisch anmutende Mythologie und eine Extraportion Style machen das herausfordernde Gesamtpaket zu einer ungewöhnlichen, aber absolut lohnenden Wahl für Horrorspielfreunde auf der Suche nach dem etwas anderen Schocktober-Spiel.

Erhältlich für Windows, PS4, Xbox One und Switch ab 29,99 Euro.

Mundaun

MWM Interactive

www.mundaungame.com

Ein Horrorspiel, das zur Gänze von Hand gezeichnet wurde, sieht man nicht alle Tage. Der Schweizer Entwickler und Künstler Michel Ziegler hat mit Mundaun ein wahres Kunstwerk geschaffen, und ein angenehm gruseliges noch dazu. Als der Großvater stirbt, kehrt die Hauptfigur in ihr Heimatdorf irgendwo hoch oben in den Schweizer Alpen zurück und erlebt dort ein First-Person-Abenteuer zwischen Alpenfolklore und David Lynch.

Wer sich angesichts der künstlerischen Präsentation von Mundaun nur einen wenig interaktiven Walking Simulator erwartet, wird positiv überrascht sein: Hier gibt es tatsächlich viel zu entdecken und zu spielen, vom Schlittenfahren über Schleichpassagen bis hin zu jeder Menge interessanter Puzzles und gruseliger Monster. Eines der schönsten und außergewöhnlichsten Spiele des ganzen Jahres.

Erhältlich für Windows, PS4, Xbox One und Switch ab 16,79 Euro.

Devotion

Red Candle Games

shop.redcandlegames.com/games/devotion

Ein Horrorabenteuer, das in einem einzelnen Appartement im Taipeh der Neunzigerjahre spielt, wäre noch kein Politikum. Dass in einer frühen Version des Spiels taiwanesischer Entwickler aber eine Karikatur des chinesischen KP-Chefs zu sehen war, genügte für eine beispiellose Kampagne: Auf Druck Chinas wurde das Spiel bereits Tage nach der Veröffentlichung auf Steam 2018 wieder depubliziert, erst im Frühjahr dieses Jahres entschlossen sich die Entwickler, ihr Horrorspiel selbst auf ihrer Webseite direkt zum Verkauf anzubieten.

Und es zahlt sich aus zuzugreifen: Das kurze, aber intensive Spiel überzeugt mit originellen Schockmomenten, emotionaler Story und toller Inszenierung. Ein Horror-Geheimtipp mit erstaunlich politischer Vorgeschichte. Nicht nur aus Protest gegen chinesische Zensur lohnt sich ein Kauf.

Erhältlich für Windows und MacOs ab 16,99 Euro.

Inscryption

DevolverDigital

www.inscryption.com

Man sollte nicht zu viel über das neue Spiel des Entwicklers von Pony Island sagen, denn es selbst zu entdecken gehört zum unvergleichlichen Reiz, den diese Spiele ausüben. Nur so viel: Das düstere Kartenspiel, das man in Trailer und Demo des Spiels zu sehen bekam, steht irgendwie nicht im Zentrum dieses großartigen Spiels; irgendwie aber doch.

Statt Schockmomenten warten hier subtiler Grusel und vor allem Begeisterung über ein Games-Überraschungsei, das immer neue Haken schlägt und deshalb auf so einigen Games-of-the-Year-Listen zu sehen sein wird. Mehr zu sagen wäre spoilern, deshalb: Inscryption ist ein Horrorspiel wie kein anderes – auch für Menschen, die sonst um Horror einen weiten Bogen machen.

Erhältlich für Windows um 19,99 Euro. (Rainer Sigl, 31.10.2021)