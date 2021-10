In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Die Euro wartet. Foto: APA/HANS PUNZ

Österreichs Frauen-Nationalteam wird bei der Europameisterschaft 2022 in England in Gruppe A spielen und treffen dort auf Gastgeber England, Norwegen und Nordirland. Das Team von Irene Fuhrmann bestreitet außerdem das Auftaktspiel gegen England am 6. Juli in Old Trafford.Die Europameisterschaft wird von 6. bis 31. Juli in neun englischen Städten ausgetragen.

"Es ist eine große Ehre für uns, dass wir die EURO 2022 im Mutterland des Fußballs vor so einer einzigartigen Kulisse eröffnen dürfen. Das ist einerseits historisch und ein absolutes Highlight", sagte Fuhrmann, die die Auslosung vor Ort verfolgt hat. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck ergänzte: "Das Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft im Old Trafford vor womöglich 75.000 Zuschauern zu spielen, ist der Traum jeder Spielerin und jedes Spielers. Die Favoritenrollen sind in der Gruppe mit England und Norwegen klar verteilt. " (red, 28.10.2021)

Die Gruppen-Auslosung für die Frauen-EM von 6. bis 31. Juli 2022 in England am Freitag in Manchester:

Gruppe A: England, Norwegen, ÖSTERREICH, Nordirland

Gruppe B: Deutschland, Spanien, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Niederlande (Titelverteidiger), Schweden, Schweiz, Russland

Gruppe D: Frankreich, Italien, Belgien, Island