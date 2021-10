Die Euro wartet. Foto: APA/HANS PUNZ

Österreichs Frauen-Nationalteam wird bei der Europameisterschaft 2022 in England in Gruppe A spielen und treffen dort auf Gastgeber England, Norwegen und Nordirland. Das Team von Irene Fuhrmann bestreitet außerdem das Auftaktspiel gegen England am 6. Juli in Old Trafford.

Die Europameisterschaft wird von 6. bis 31. Juli in neun englischen Städten ausgetragen. (red, 28.10.2021)

Die Gruppen-Auslosung für die Frauen-EM von 6. bis 31. Juli 2022 in England am Freitag in Manchester:

Gruppe A: England, Norwegen, ÖSTERREICH, Nordirland

Gruppe B: Deutschland, Spanien, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Niederlande (Titelverteidiger), Schweden, Schweiz, Russland

Gruppe D: Frankreich, Italien, Belgien, Island