[Geradegerückt] Anita Sarkeesian: Wer Sexismus anprangert, verdient Prügel. Weil sie sexistische Klischees in der Videospielbranche aufzeigte, wurde die Popkulturkritikerin plötzlich zum Ziel einer fraglichen Internetbewegung.

[Inland] Warum steigen die Infektionszahlen?

Österreichs Corona-Politik bleibt ein Stückwerk. Etliche Bundesländer gehen ihre eigenen Wege. Pandemieexperten kritisieren die Verwirrung und verlangen – etwa für die Nachtgastro – österreichweit einheitliche Regelungen.

[Kommentar] Wir müssen über die Impfpflicht reden.

[Podcast] Ist ein Lockdown für Ungeimpfte unausweichlich?

[International] US-Präsident Joe Biden hat vor seiner Abreise nach Europa überraschend einen neuen Budgetplan vorgelegt, mit dem der Stillstand im Kongress gebrochen werden soll.

[Web] Facebook heißt jetzt Meta: Zuckerberg stellt seine Vision der Zukunft vor.

[Wirtschaft] Größere Gaslieferungen aus Russland könnten Preise stabilisieren.

[Lifestyle] In Wien haben gerade viele neue Hotels eröffnet. Kann das gutgehen?

[Wissenschaft] Wahrheit und Märchen über Hexen und ihre Verfolgung.

[Wetter] Am Freitag dauert der Hochdruckeinfluss mit ruhigem Herbstwetter an. Im Donauraum, am Bodensee und inneralpin, besonders in den Kärntner Beckenlagen gibt es wieder etwas Frühnebel, der sich aber meist auflöst. Abseits vom Nebel herrscht meist strahlend sonniges Herbstwetter vor und nur wenige hohe Wolken ziehen durch. Der Wind weht im Bergland, in Föhnstrichen und am Alpenostrand mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd, sonst bleibt es schwach windig. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel oder Föhn 10 bis 20 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Weltspartag. Wird aus dem kleinen Sparer der kleine Aktionär? Nein, der Aktienmarkt ist nicht der heilige Gral der persönlichen Finanzen für alle, so Oliver Picek im Kommentar der anderen.