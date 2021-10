Joe Biden und seine Frau Jill verlassen die Air Force One in Rom. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Rom – US-Präsident Joe Biden hat eine mehrtägige Reise in Europa begonnen. In der Nacht auf Freitag landete er in Rom, wo er am G20-Gipfel teilnehmen wird, der erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder als physisches Treffen der Staats- und Regierungschefs stattfindet. Anfang kommender Woche wird Biden dann bei der Weltklimakonferenz COP 26 in Glasgow erwartet. Zuerst wird er am Freitag allerdings von Papst Franziskus zu einer Audienz empfangen.

Der Demokrat ist nach John F. Kennedy erst der zweite katholische US-Präsident. Außerdem ist in Rom ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geplant. Sie werden wohl vor allem über den U-Boot-Streit sprechen, der zu einer diplomatischen Krise zwischen Washington und Paris geführt hat und die Beziehungen schwer belastet. (APA, AFP, 29.10.2021)