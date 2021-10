Bei ihrer Beschuldigteneinvernahme am 13. Oktober war die Meinungsforscherin laut dem Anlassbericht des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung bereit, umfassend zur Aufklärung beizutragen

Im Bundeskanzleramt sollen die Fäden der Inseratenaffäre zusammengelaufen sein. foto: Christian Fischer

Wien – Die in der Inseratenaffäre beschuldigte Meinungsforscherin Sabine B. sei bereit, als Kronzeugin zu fungieren. Das berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Freitag unter Berufung auf den Anlassbericht des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung. Der Bericht liegt auch dem STANDARD vor.

Der Bericht hält detailliert fest, was nach B.s Festnahme am 12. Oktober um 6.45 Uhr geschah. Die Festnahme hatte stattgefunden, weil der Meinungsforscherin Verdunkelung vorgeworfen wurde. Sie soll nur wenige Stunden vor der Hausdurchsuchung in der Inseratenaffäre Chats mit anderen Beschuldigten gelöscht haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Anwältin kontaktiert



B. wurden die gegen sie erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe in der Inseratenaffäre nochmals erklärt. Dann konnte sie ihre Anwältin kontaktieren, die ihr um 7.30 Uhr geraten habe, vorerst keine Aussage zu machen.

Daraufhin konnte die Meinungsforscherin kurz frühstücken, bevor sie dem Bundesamt für Korruptionsbekämpfung übergeben und in den Arrest im Stadtpolizeikommando Meidling gebracht wurde. Dort konnte sie sich mehrmals mit ihrer Anwältin beraten.

Auszug aus der Rechtsbelehrung

Die Beschuldigteneinvernahme durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft fand am Tag nach der Festnahme statt. Im Polizeianlassbericht befindet sich ein Auszug aus der Rechtsbelehrung davor. Diese lässt den Schluss zu, dass B. einen Kronzeugenstatus beantragt hat.

Es wird darin nämlich festgehalten, dass die Beschuldigte bereit sei, "freiwillig ihr Wissen über Tatsachen und/oder Beweismittel zu offenbaren, deren Kenntnis wesentlich zur umfassenden Aufklärung einer in der Kronzeugenregelung genannten Straftat beiträgt, und über ihren eigenen Tatbeitrag hinaus zu fördern".

Stillschweigen aufgetragen

Die Meinungsforscherin wurde auch belehrt, dass sie nur nach Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen für die Kronzeugenregelung Anspruch auf diesen Status hat. Auch habe sie absolutes Stillschweigen über ihre Aussagen zu wahren, um die Ermittlungen auf Grundlage ihrer Aussagen nicht zu gefährden. Sie habe zugesagt, Kontakt zu sämtlichen anderen Beschuldigten zu unterlassen und weiter an der Aufklärung des Falles mitzuwirken.

Aus der Haft entlassen wurde B., weil nach ihrer "geständigen Verantwortung" der Haftgrund der Verdunklungsgefahr nicht mehr bestanden habe, heißt es in dem Bericht. Am 13. Oktober um 17.40 Uhr sei sie daher wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Von B.s Anwältin kam kein Kommentar. (bri, gra, 29.10.2021)