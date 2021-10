Um Teuerung zu messen, ziehen Statistiker Waren heran, die Normalverbraucher im Alltag konsumieren: Energie, Nahrung und Verkehr sind Beispiele für Güter im Warenkorb. Foto: APA / dpa / Fabian Sommer

Wien – Die Teuerung hat in Österreich noch einmal zugelegt. Im Oktober dürfte die Inflationsrate auf 3,6 Prozent gestiegen sein, gab die Statistik Austria am Freitag in ihrer Schnellschätzung bekannt. "So hoch war die Teuerung zuletzt im November 2011", sagte Statistik-Generaldirektor Tobias Thomas. Für den September war vorläufig eine Rate von 3,3 Prozent gemeldet worden.

Steigende Treibstoff- und Energiepreise hätten zu dem weiteren Anstieg der Inflationsrate geführt, so Thomas.

Der für Eurozonen-Vergleiche errechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) dürfte im Oktober gegenüber dem Vorjahr sogar um 3,7 Prozent gestiegen sein, noch etwas stärker als der allgemeine VPI, so die vorläufige Schnellschätzung der Statistik Austria. Gegenüber dem Vormonat September dürfte das Preisniveau in Österreich demnach laut heimischen Kriterien um 0,5 Prozent zugelegt haben, laut HVPI um 0,6 Prozent.

Die Details zur Preisentwicklung im Oktober will die Statistik Austria am 17. November veröffentlichen. (APA, 29.10.2021)