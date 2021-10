Der Chef der deutschen Sozialdemokraten will offenbar Jüngeren Platz machen

Norbert Walter-Borjans sieht seine als Mission erfüllt an. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Berlin – Nach zwei Jahren im Amt hat der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans seinen Rückzug angekündigt. Er werde beim Parteitag im Dezember nicht mehr kandidieren, sagte der 69-Jährige der "Rheinischen Post" vom Samstag. "Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen", sagte er. "Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran."

Walter-Borjans hatte zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken die Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz 2019 gewonnen. Dabei hatte sich das Duo gegen Vizekanzler Olaf Scholz durchgesetzt, der mit der Abgeordneten Klara Geywitz angetreten war.

Scholz folgt auf Merkel

Dessen ungeachtet wurde Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD für die Bundestagswahl gekürt und ist nun kurz davor, die Nachfolge von Angela Merkel anzutreten. Er gehe mit "gutem Gefühl, zwei Jahre die SPD mitgeprägt zu haben", sagte Walter-Borjans. "Wir haben in dieser Zeit gezeigt, dass wir zusammenhalten und mit sozialdemokratischer Politik erfolgreich sein können."

Entgegen dem langanhaltenden Umfragetief war die SPD aus der Wahl am 26. September als stärkste Kraft hervorgegangen. Derzeit verhandeln die Sozialdemokraten mit Grünen und FDP über die Bildung einer Ampelkoalition. Walter-Borjans und Esken gehören zum Führungsteam der SPD in den Gesprächen. Zu seiner Nachfolge wollte sich Walter-Borjans nicht äußern. Er sei aber dagegen, dass die Parteiführung in ein neues Kabinett gehe. "Ein Regierungsmitglied als Parteichefin oder Parteichef ist notwendigerweise immer ein Stück Regierungssprecher", sagte er. Die bisherige Arbeitsteilung – Parteivorsitz auf der einen und Regierungsamt auf der anderen Seite – habe sich bewährt. (Reuters, 29.10.2021)