Der SPD-Chef will offenbar Jüngeren Platz machen

Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, der seit 2019 mit Saskia Esken in einer Doppelspitze die Partei führt, will sich beim Parteitag am 11. Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben.