Oktober 1991, exemplarisch zwei seiner bekanntesten Werke: "Halloween – Die Nacht des Grauens" und "Die Klapperschlange – Escape from New York". John Carpenter ist Stargast des Filmfestivals Viennale. Der US-Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler und Filmkomponist nimmt mich damals nach einem Spaziergang mit auf sein Hotelzimmer, wo er mir Ausschnitte aus seinem damals in Produktion befindlichen Film "Jagd auf einen Unsichtbaren – Memoirs of an Invisible Man" zeigt. (Robert Newald, 29.10.202)

Foto: Robert Newald

