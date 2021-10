Neben Roland Weißmanns Posten als neuer ORF-Generaldirektor sind auch schon diverse andere Posten neu besetzt. Wer wird was und wo?

Ihre Bewerbung für die Leitung der Magazine hat ORF-1-Channelmanagerin und Weißmann-Mitbewerberin Lisa Totzauer abgegeben. Foto: APA / Herbert Neubauer

In zwei Monaten tritt Roland Weißmann den Job als ORF-Generaldirektor an. Das Jobkarussell dreht sich schon jetzt wild. Neben den bereits bestellten Direktoren Stefanie Groiss-Horowitz (Programm), Harald Kräuter (Technik), Eva Schindlauer (Finanzen) und Ingrid Thurnher (Radio) gehört der geplante Newsroom zu den künftigen Schlüsselpositionen im ORF. Im Gespräch sind hier die Chefredakteure Matthias Schrom für TV, Hannes Aigelsreiter für Radio und Christian Staudinger für Online und Social Media. Nicht mehr im Spiel ist Peter Fritz als Projektleiter Newsdesk, angeblich weil er als Analytiker nach der Neuübernahme des Berliner Büros durch Andreas Pfeifer in der Außenpolitik gebraucht wird.

Ihre Bewerbung für die Leitung der Magazine nach dem Wechsel von Waltraud Langer ins Salzburger Landesstudio hat ORF-1-Channelmanagerin und Weißmann-Mitbewerberin Lisa Totzauer abgegeben, für diesen Job beworben haben sich nach STANDARD-Infos u. a. auch Claudia Lahnsteiner-Leitner (stellv. TV-Chefredakteurin), Wolfgang Wagner (Report), Peter Baminger (Konkret), Katinka Nowotny (Eco) und Julia Ortner (Report).

Das Angebot, nach Kräuter in die GIS-Geschäftsführung zu wechseln, hat Totzauer abgelehnt und sich dafür nicht beworben. Ebenso wenig wie der ORF-Generalsbewerber und derzeitige Technik-Vize und Online-Chef Thomas Prantner. Keine Einigung gibt es noch über die ORF-3-Co-Geschäftsführung nach dem Wechsel Eva Schindlauers in Weißmanns Direktorenteam. ORF-Personalchefin Kathrin Zierhut könnte Schindlauer beim Kultur- und Infosender nachfolgen. Gegenüber dem STANDARD bekundete sie Interesse. Aber: ORF-3-Chef Peter Schöber soll sich nach STANDARD-Infos querlegen.

Neue Chefredaktion für ORF 3

Als Zierhuts Nachfolger wird der bisherige Radio-Administrations- und Personalchef Werner Dujmovits kolportiert. ORF 3 braucht nach Ingrid Thurnhers Wechsel in die Radiodirektion zusätzlich eine neue Chefredaktion. Ihr könnte die zurückgekehrte Berlin-Korrespondentin Birgit Schwarz folgen oder TV-Innenpolitikchef Hans Bürger, was den aus politischer Sicht wichtigen Job als Innenpolitik-Ressortleiter im Newsroom freimachen würde, womöglich für den derzeitigen ORF-1-Chefredakteur Wolfgang Geier.

FM4 braucht nach Monika Eigensperger eine neue Senderleitung, mögliche Varianten: Albert Malli (Ö3), FM4-Wortchef Martin Pieper, bewerben dürfte sich DJ Functionist Matthias Schönauer. (Astrid Ebenführer, Doris Priesching, red, 30.10.2021)