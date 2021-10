"Einen steinernen Kopf oder ein Paar Schultern zu finden wäre schon atemberaubend, aber wir haben zwei vollständige Köpfe mit Schultern und einen weiteren Kopf gefunden", sagte eine der führenden Expertinnen, Rachel Wood. Foto: HS2 Ltd.

Aylesbury – Bei Ausgrabungen für eine Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke haben Archäologen in England erneut eine besondere Entdeckung gemacht. Auf dem Gelände einer früheren mittelalterlichen Kirche in Stoke Mandeville fanden sie unter anderem zwei noch vollständig erhaltene römische Büsten, wie die Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete.

"Einen steinernen Kopf oder ein Paar Schultern zu finden wäre schon atemberaubend, aber wir haben zwei vollständige Köpfe mit Schultern und einen weiteren Kopf gefunden", sagte eine der führenden Expertinnen, Rachel Wood. Die Objekte würden helfen zu verstehen, was sich auf dem Gelände befunden habe, bevor die mittelalterliche Kirche gebaut worden sei. Spezialisten sind nun mit der Reinigung und weiteren Analyse beauftragt worden.

Beim Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse HS2, die einmal London und den wirtschaftlich abgehängten Norden Englands verbinden soll, waren zuvor bereits Überreste einer weiteren Kirche, 11.000 Jahre alte Steinwerkzeuge, Hunderte Münzen aus der Eisenzeit und andere Artefakte gefunden worden. (APA, 29.10.2021)