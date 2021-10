Atomenergie ist arm an Treibhausgasemissionen, aber reich an Strahlung. In der Frage, ob sie einen Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung beitragen sollte, scheiden sich die Geister

Frankreich setzt auf Kernkraft. Foto: Reuters

In Österreich ist Kernkraft verpönt. Aber Frankreich und ein Dutzend weitere EU-Staaten wollen im Kampf gegen den Klimawandel auch auf Atomenergie setzen. Die Vorteile sind evident: Bei Kernkraft fallen kaum Treibhausgasemissionen an. Allerdings kam es in der Vergangenheit nicht erst einmal zu schweren Reaktorunfällen, ganze Landstriche wurden auf lange Zeit unbewohnbar. Atommüll strahlt unter der Erde Jahrtausende vor sich hin. Trotzdem sterben deutlich mehr Menschen an den Folgen von Erderwärmung oder Luftverschmutzung durch andere Energieformen. Die Debatte ist komplex. Was spricht für Atomenergie? Und was dagegen?

