Sowohl an deutschen Kitas als auch an Schulen sollen die Geschehnisse bereits nachgespielt worden sein. Erzieher warnen die Eltern vor der Serie

Ein US-Bundesstaat verbietet an die Serie angelehnte Halloween-Kostüme. Foto: Netflix

Kinder im Schul- oder sogar Kindergartenalter sollen in Deutschland die Geschehnisse der gewalttätigen Netflix-Serie "Squid Game" nachgespielt haben. Ein Mitarbeiter der betroffenen Kita in Pinneberg bei Hamburg warnte laut dem "Pinneberger Tageblatt" deshalb die Eltern in einem Brief vor der Serie. Diese sei "brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend", heißt es im Brief.

Neben Albträumen und Ängsten könne die Produktion auch psychische Probleme auslösen, heißt es weiter. Deshalb soll dazu aufgerufen worden sein, die eigenen Kinder nicht in die Nähe der Serie zu lassen. Das Ganze soll erst aufgefallen sein, nachdem die Kinder am Ende eines Spiels "Ich töte dich" gesagt hätten.

Halloween-Kostüme verboten

Doch nicht nur das: Laut dem bayrischen Landeskriminalamt soll "Squid Game" auch deutsche Schulhöfe erreicht haben. Demnach fand man auf drei Grund- und Mittelschulen Visitenkarten, die den Einladungen zu ebendiesem in der Serie gleichen, berichtet die "Zeit".

Der US-Bundesstaat New York ging infolge dessen sogar so weit, an Bildungseinrichtungen Halloween-Kostüme zu verbieten, die an die Serie angelehnt sind. Begründet wurde die Maßnahme vom Chef der Schulaufsicht des Bezirks Fayetteville-Manlius damit, dass die Verkleidungen "eine gewaltverherrlichende Botschaft vermitteln könnten". (red, 29.10.2021)