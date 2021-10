Ein Klassiker, der nicht an Beliebtheit verliert: Die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" bleiben ein Publikumsmagnet. Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Wien – Am Mittwoch ging die 25. Staffel des populären ORF-Kuppelformats "Liebesg'schichten und Heiratssachen" mit der traditionellen Bilanzepisode zu Ende. Dabei waren im Schnitt 882.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 31 Prozent mit an Bord, als Nina Horowitz erfolgreich vermittelte Personen und so manchen Single, für den die große Liebe noch nicht dabei war, vor den Vorhang holte. Die gesamte Staffel wollten sich durchschnittlich 927.000 Personen bei einem Marktanteil von 34 Prozent nicht entgehen lassen.

Die meistgesehene Sendung wurde am 30. August ausgestrahlt und knackte knapp die Millionengrenze. In Summe verfolgten 3,46 Millionen zumindest kurz eine der zehn diesjährigen Folgen (weitester Seherkreis). Die aktuelle Staffel war auch online sehr gefragt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK Teletest Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der Staffel in Österreich insgesamt 348.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 1,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts). Die Durchschnittsreichweite der Staffel (exklusive Bilanzfolge) lag pro Ausgabe bei 23.000 (live und on demand).

"Die Vollblutjournalistin und Filmemacherin Nina Horowitz hat uns erneut sehr berührende, einzigartige und vielschichtige Geschichten von und über diese Menschen gezeichnet und dem Erfolgsformat auch in ihrem zweiten Jahr eine besondere Note verliehen", wurde ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner in einer Aussendung zitiert. Die 26. Staffel startet im Juli 2022 in ORF 2. "Alle Singles, die in Österreich leben und die Liebe suchen, können sich gern wieder bewerben. Wir würden uns sehr freuen", warb Horowitz. (APA, red, 29.10.2021)