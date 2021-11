Tod in Venedig, Über Österreich und Sterben 2.0 – Der neue Umgang mit dem Tod – mit Radiotipps

Georg Riha hebt mit Ingrid Thurnher ab und gleitet im Doppeldecker über die Schönheiten des Landes – über Gipfel, Berge und Täler, über pittoreske Winterlandschaften und Idyllen im Hochsommer: "Über Österreich", 21 Uhr, ORF3. Foto: ORF / Riha Productions

6.25 THEMENTAG

Auf Schienen um die Welt 3sat widmet sich am Allerheiligentag dem Bahnfahren. Die Reise führt von Zugfahrten im Sudan über die Dschungelbahn von Borneo bis zu Sidney Lumets Agatha-Christie-Verfilmung Mord im Orientexpress (20.15 Uhr) mit Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Sean Connery, Jacqueline Bisset und Albert Finney. Bis 5.50, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Die Klimaaussteiger – Leben ohne Strom und fließend Wasser Familien in Großbritannien brechen , um einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu erreichen, radikal mit ihrem Wohlstandsleben und wollen zum Beispiel für andere werden. Bis 20.15, Arte

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Tod in Venedig (Morte a Venezia, I/F 1971, Luchino Visconti) Der ausgelaugte Komponist Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) sucht im Venedig des Jahres 1920 Erholung. Während sich in der Stadt die Cholera ausbreitet, verfällt er der Schönheit des jungen Tadzio. Luchino Visconti verfilmte Thomas Manns Erzählung als Meditation über das Wesen der Kunst und die Unausweichlichkeit des Todes. Danach zeichnet die Doku Der schönste Junge der Welt das tragische Leben von Tadzio-Darsteller Björn Andrésen nach. Bis 22.20, Arte

20.15 BIOPIC

Le Mans 66 – Gegen jede Chance (Ford v Ferrari, USA 2019, James Mangold) Die Geschichte der Rennsportpioniere Carroll Shelby (Matt Damon) und Ken Miles (Christian Bale), die dem US-Autohersteller Ford in Le Mans an die Spitze helfen, dabei aber selbst ins Hintertreffen geraten. Bis 23.20, Puls 4

21.00 SCHÖNES LAND

Über Österreich Georg Riha hebt mit Ingrid Thurnher ab und gleitet im Doppeldecker über österreichische Sehenswürdigkeiten von Ost nach West. Facettenreich führt diese dreiteilige Heimatbeschau von alpinen Szenerien bis in den flachen Osten, von pittoresken Winterlandschaften zu den Idyllen im Hochsommer. Bis 22.45, ORF 3

21.55 DRAMA

Bombshell – Das Ende des Schweigens (CAN/USA 2019, Jay Roach) Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie wehren sich gegen den bei Fox News grassierenden Sexismus. Jay Roachs Filmdrama beruht auf wahren Ereignissen rund um Senderchef Roger Ailes. Bis 23.40, ORF 1

22.05 DOKUMENTARFILM

Sterben 2.0 – Der neue Umgang mit dem Tod Die Dokumentation geht dem Bedürfnis nach Spiritualität abseits kirchlicher Traditionen nach. Experten aus Philosophie, Theologie sowie Sozial- und Kulturanthropologie erörtern, wie sich Individualismus und Selbstinszenierung auf die Wahrnehmung der eigenen Vergänglichkeit auswirken. Bis 23.00, ORF 2