Europastudio: Spannungen auf dem Balkan, A Messenger from the Shadows, Le Train – Nur ein Hauch von Glück – mit Radiotipps

Lernen einander auf der Flucht nach La Rochelle kennen: Julien (Jean-Louis Trintignant) und Anna (Romy Schneider) in "Le Train", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Studiocanal/Capitolina

9.40 MAGAZIN

Vox Pop: Trauer – Wie wichtig ist das Trauern? Wie kann man Trauernden helfen? Welchen sozialen und psychologischen Wert haben Bestattungszeremonien? Und was hat Corona geändert? Die Recherche führt unter anderem nach Italien, Spanien, Deutschland und Schweden. Bis 10.20, Arte

11.05 INTERVIEW

Europastudio: Spannungen auf dem Balkan Paul Lendvai diskutiert mit Vedran Dzihic (Österreichisches Institut für Internationale Politik), Stefan Lehne (Carnegie Europe, Brüssel), Stefani Weiss (Bertelsmann-Stiftung, Brüssel) und Andreas Ernst (Neue Zürcher Zeitung). Bis 12.00, ORF 2

17.10 MAGAZIN

Twist: Körperkunst – Kunstkörper Eine Spurensuche, was der menschliche Körper in der Kunst in einer digitalen Welt bedeutet. Zu sehen sind körperbetonte Performances im Tanzquartier Wien, ein Besuch bei Bildhauerin Alexandra Bircken und eine Fotosession von Spencer Tunick mit nackten Menschen in Dänemark. Bis 17.40, Arte

20.10 TRIBUTE

A Messenger from the Shadows (A 2013, Norbert Pfaffenbichler) Mit seiner grotesken Erscheinung wurde Lon Chaney zur Horror-Stummfilm-Ikone. Norbert Pfaffenbichler hat 46 von Chaneys gut 200 Filmen zu einem Tribute remontiert und ist auch zu Gast im Studio. Bis 21.25, Okto

20.15 SIMENON-VERFILMUNG

Le Train – Nur ein Hauch von Glück (F 1973, Pierre Granier-Deferre) In einem überfüllten Flüchtlingszug nach La Rochelle im Jahr 1940 wird der Radiomechaniker Julien (Jean-Louis Trintignant) von seiner Familie getrennt. Im Güterwagon lernt er die Deutschjüdin Anna (Romy Schneider) kennen, mit der er plötzlich auf sich allein gestellt ist. Regisseur Pierre Granier-Deferre gelang nach Die Katze erneut die kongeniale Verfilmung eines Romans von George Simenon. Die Doku Trintignant über Trintignant versammelt im Anschluss Interviews des Hauptdarstellers. Bis 21.50, Arte

22.10 HORROR

Halloween (USA 2018, David Gordon Green) Serienmörder Michael Myers gelingt die Flucht aus dem Gefängnis. 40 Jahre nach der ersten Halloween-Horrornacht in John Carpenters Klassiker, gilt es in der Kleinstadt Haddonfield noch einmal das Trauma zu durchleiden. Jamie Lee Curtis schlüpfte erneut in ihrer Paraderolle als Laurie Strode. Bis 23.50, ORF 1

22.45 OPER

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor Von Tatjana Gürbaca inszenierte Neuproduktion des Opernhauses Zürich. Bis 1.05, Arte

0.15 ELFRIEDE JELINEK

Die Kinder der Toten (A 2019, Kelly Copper, Pavol Liska) Elfriede Jelineks monumentaler Roman in einer freien Adaption, gedreht in Super 8 an den Originalschauplätzen rund um die Kindheitsorte der Literaturnobelpreisträgerin. Bis 1.45, ORF 2