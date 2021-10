Hier gehts zum heutigen Corona-Livebericht

[Inland] Podcast: Sebastian Kurz' Aufstieg und Fall: Teil 3 – Die Machtübernahme.

Wirecard, BVT und Nervengift: Das mysteriöse Netzwerk des Jan Marsalek in Österreich.

[Podcast] Jan Marsalek: Wirecard-Betrüger mit Spionage-Netzwerk in Österreich?

Es wird eng in der türkisen Korruptionsaffäre.

[Web] Gefälschte grüne Pässe: Spur führt in mehrere Länder.

Facebook wird zu Meta: Das erwartet die Nutzer des Metaverse.

[International] Frankreich droht im Fischereistreit mit der "Sprache der Stärke".

[Wirtschaft] Prekär und unsichtbar: Beschäftigt als Subunternehmer für Amazon.

[Wissenschaft] Rätsel um 4.000 Jahre alte Mumien aus Westchina gelöst.

[Wetter] Der Einfluss von hohem Luftdruck in Österreich bleibt am Samstag erhalten. Damit scheint bis zum Abend die Sonne in den meisten Landesteilen von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Lediglich in inneralpinen Becken und Tälern sowie im Waldviertel, im Donautal und am Alpenostrand startet der Tag mit Nebel und Hochnebel von unterschiedlicher Beständigkeit. Außerdem tauchen nachmittags im Westen ein paar dichtere Wolken auf.

[Zum Tag] Heute ist in Russland Gedenktag für die Opfer politischer Gewalt.