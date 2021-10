Rapid empfängt am Sonntag den LASK. Das klingt nach Schlagerspiel, ist aber aktuell ein Match in den Niederungen der Tabelle. Coach Didi Kühbauer gewährt einen Einblick in sein Seelenleben

Trainer Didi Kühbauer steht permanent unter Druck. Der VAR hat an diesem Zustand eher keine Schuld. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Didi Kühbauer nimmt das Leben pragmatisch. "Es ist, so wie es ist", sagt der Trainer von Rapid. "Man muss die Dinge annehmen." Natürlich stehe er unter Dauerdruck. "Im Fußball zählen eben Erbnisse und Punkte. Wir haben zu wenige." Der 50-jährige Burgenländer verscheucht "negative Gedanken" und lehnt es ab, Energie zu verlieren. "Ich bin voll mit Energie, weil ich an meine Mannschaft glaube. Und ich gehe davon aus, dass sie an mich glaubt." Um den Stress abzubauen, liest er Bücher. Richtige Bücher aus Papier. Zuletzt ein Werk von Holger Kuntze mit dem langen Titel: Das Leben ist einfach, wenn du verstehst, warum es so schwierig ist: Persönliche Krisen überwinden, innere Freiheit gewinnen. Kühbauer hatte viele private Schicksalsschläge zu verarbeiten. "Im Vergleich dazu sind berufliche Sorgen harmlos." Anders ausgedrückt: "Es scheint im Job nicht immer die Sonne, es muss auch regnen."

Vom Spitzenspiel zum Kellerduell

Am Sonntag wird anlässlich der 13. Runde der Bundesliga der LASK begrüßt (17 Uhr). Die Linzer sind Zwölfter und Letzter, Rapid ist Zehnter. Vor ein paar Wochen oder Monaten schien diese Ausgangslage denkunmöglich zu sein, aus einem theoretischen Spitzenspiel ist ein Kellerduell geworden. Es regnet nämlich nicht nur in Hütteldorf. Laut Kühbauer gibt es zwischen den beiden Vereinen durchaus Parallelen "Viele Verletzte, Dreifachbelastung, die Ansprüche sind höher." Hüben wie drüben gab es Corona-Fälle, der LASK ist akut betroffen. Dario Maresic, Florian Flecker und Husein Balic wurden positiv getestet, es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Selbstverständlich fehlen sie im Allianz-Stadion.

Es gibt freilich auch Trennendes. Kühbauer (Vertrag bis 2023) ist nach wie vor im Amt und offiziell unumstritten. Der LASK hat Dominik Thalhamner gefeuert. Die Erfolge mit dem neuen Coach Andras Wieland sind maximal überschaubar.

Ein Hinweis

Kühbauer weist darauf hin, dass Rapid zuletzt fünfmal nicht verloren hat. "Ich weiß, das will keiner hören." Es bleiben das 1:1 in Klagenfurt, das 1:1 in Hartberg, der Ausgleich wurde jeweils kurz vor Schluss kassiert. "Solange wir aktiv sind, sind wir die bessere Mannschaft. Wenn wir weniger investieren, kommt eine Unsicherheit hinein. Das müssen wir abstellen. Wir dürfen nicht verwalten." Junge Spieler würden eben Schwankungen unterliegen. "Ich weiß, wie Fußballer ticken."

Am Donnerstag wurde im Cup in Amstetten 3:0 gewonnen, das tat gut, es musste endlich einmal nicht gezittert werden. Kühbauer verglich die Lage von Rapid mit jener von Barcelona oder Juventus Turin, das hinkt natürlich, die einzige Gemeinsamkeit ist das Nichterfüllen von Erwartungen. Auf unterschiedlichen Ebenen. Wobei es ein Segen ist, dass Rapid nicht Barça ist, denn dann hätten die Wiener mehr als eine Milliarde Euro Schulden. Kühbauer legte nach: "Wir sind auch nicht Manchester City. Und auch nicht Bayern München. Wir haben keine Gelddruckmaschine wie die Vereine in der Premier League."

Lichtjahre

Andererseits: Der Rückstand auf Salzburg beträgt 21 Zähler. "Ich weiß, ein No-Go. Es lag oft an uns, dass wir Partien vergeigt haben. Aber Salzburg ist Lichtjahre vor uns, auch das hört man nicht gerne." Kühbauer geht davon aus, "dass wir uns für einen europäischen Bewerb qualifizieren. Es ist ja alles eng."

Der LASK hat sich am Donnerstag dank eines 2:1 gegen die WSG Tirol fürs Cup-Viertelfinale qualifiziert. Das gibt zumindest einen Hauch von Zuversicht. Wieland sagt über die Partie gegen Rapid: "Ich glaube, es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen. Wir werden unseren Weg weitergehen, wir werden aggressiv spielen. Wir werden wieder einen guten Matchplan haben und dann hoffentlich auch das richtige Ergebnis."

Kein Mangel

Kühbauer geht ebenfalls von einem richtigen Ergebnis, einem Sieg aus. "Der LASK will was reißen, aber wir haben etwas dagegen." Einsatz, sagt er, sei das oberste Gebot im Fußball. "Daran mangelt es bei uns nicht." Im Falle einer Niederlage könnte Rapid auf den letzten Platz abrutschen. Häme wäre die unmittelbare Folge. "Häme ist mir wurscht", sagt Kühbauer. "Im Vorfeld habe ich mich noch nie mit Niederlagen befasst." Der Dauerdruck bleibe so oder so. Noch mehr Bücher zu lesen, würde er packen. "Ich habe Energie." Am Sonntag soll in Wien die Sonne scheinen. (Christian Hackl, 30.10.2021)

SK Rapid Wien – LASK (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Kijas). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a). 2020/21: 3:0 (h), 2:1 (a), 1:1 (a), 3:0 (h)

Rapid: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Aiwu, Ullmann – Grahovac, Ljubicic – Arase, Fountas, Grüll – Kara

Ersatz: Hedl – K. Wimmer, Auer, Schick, Knasmüllner, Ballo, Kitagawa, Strunz

Es fehlen: Greiml (nach Knie-OP), Petrovic (Knöchelverletzung), Strebinger (Schulterprobleme), Dibon (erneute Knie-OP), Schuster (Knochenmarködem), Schobesberger, Velimirovic (beide Rapid II)

Fraglich: Wimmer (angeschlagen)

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Luckeneder, Renner – Grgic, Holland – Horvath, Michorl, Goiginger – Schmidt

Ersatz: Gebauer – Wild, Wallquist, Radulovic, Hong, Nakamura, Monschein

Es fehlen: Maresic, Balic, Flecker (alle erkrankt), Filipovic (Hüft-OP), Gruber (Schulterluxation), Letard (Oberschenkelverletzung), Wiesinger (Aufbautraining), Raguz (Leiste), Lawal (Reha nach Knie-OP)