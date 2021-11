Wien

Shoah-Gedenkstätte in Wien: Ort zum Trauern um 65.000 Tote

20 Jahre kämpfte der Austrokanadier Kurt Tutter, dessen Eltern in Ausschwitz ermordet wurden, für eine Gedenkstätte. Am Dienstag werden die Namensmauern eingeweiht. Der STANDARD traf ihn am Montag