Ergebnis. Foto: imago images/Matthias Koch

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat nach seiner Corona-Erkrankung am Freitag ein Comeback gegeben. Der Niederösterreicher wurde beim 2:0-Sieg seines Clubs Hoffenheim in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC in der 77. Minute eingewechselt. Die Treffer zum vierten Saisonsieg des nun siebtplatzierten Clubs erzielten Andrej Kramaric (19.) und Sebastian Rudy (36.) jeweils nach Vorarbeit von Robert Skov.

Die Hertha aus Berlin, die das 200. Pflichtspiel ihres Trainers Pal Dardai nach einem rüden Foul von Dedryck Boyata an Angelo Stiller (77.) zu zehnt beendete, ist nach dem Auftaktspiel der 10. Runde vorerst Elfte. Florian Grillitsch spielte bei Hoffenheim im Zentrum einer Dreierabwehr flankiert von seinem ÖFB-Teamkollegen Stefan Posch durch. (APA, 29.10.2021)