In der vergangenen Woche starben mindestens elf Demonstranten bei Zusammenstößen mit sudanesischen Sicherheitskräften. Foto: AFP / Ebrahim Hamid

Washington – Die Vereinigten Staaten haben die Anführer des sudanesischen Militärputsches aufgefordert, im Vorfeld der für Samstag geplanten Demonstrationen gegen die Machtübernahme keine Gewalt gegen friedliche Demonstranten anzuwenden. "Der morgige Tag wird zeigen, welche Absichten das Militär hat", sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus dem US-Außenministerium zu Reportern am Freitag (Ortszeit).

US-Außenminister Antony Blinken erklärte in einem Twitter-Post. "Die sudanesischen Sicherheitskräfte müssen die Menschenrechte achten; jegliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist inakzeptabel." Blinken hat in dieser Woche auch in einem Telefonat mit der sudanesischen Außenministerin Mariam Sadik al-Mahdi eine mögliche Unterstützung der USA nach dem Militärputsch in dem nordafrikanischen Land besprochen.

Vereinte Nationen und EU mahnen Militär

Auch die Vereinten Nationen und die Europäische Union mahnten das Militär im Vorfeld der angekündigten Proteste und Demonstrationen zur Zurückhaltung. Die Demonstranten seien mit Respekt zu behandeln, hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in der Nacht auf Samstag gefordert. Im Namen der 27 Mitgliedstaaten forderte Borrell zudem erneut die Freilassung der seit dem Coup festgesetzten politischen Häftlinge.

Der sudanesische General Abdel Fattah al-Burhan löste am Montag die Übergangsregierung auf und entließ den paritätisch geführten zivil-militärischen Rat, der in dem Land nach dem Sturz des Autokraten Omar al-Bashir nach einen Volksaufstand im April 2019 den demokratischen Prozess vorantreiben sollte.

Nach dem Putsch in dem nordostafrikanischen Land mit seinen rund 44 Millionen Einwohnern am vergangenen Montag war ein Nationaler Tag des Widerstands für diesen Samstag aufgerufen worden. Auch in mehreren europäischen Hauptstädten – darunter am Nachmittag vor der sudanesischen Botschaft in Berlin – sind Solidaritätskundgebungen geplant. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder wütende Proteste Tausender Demonstranten auf den Straßen der Hauptstadt Khartum gegeben. Viele Berufsverbände sind im Generalstreik. Mindestens elf Demonstranten wurden in dieser Woche bereits bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften getötet. (APA, red, 30.10.2021)