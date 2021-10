Knapp fünf Meter über dem Krater filmt die Drohne in den aktiven Vulkan

Vulkane ziehen immer öfter Drohnen-Piloten an, die ihr Glück versuchen, möglichst gute Bilder vom Naturschauspiel einzufangen. Foto: Sunsets Sweden

Seit fünf Wochen spuckt der Cumbre Vieja Vulkan auf der Insel La Palma Lava und Asche. Neben den zahlreichen Schäden und dem Leid für die Bevölkerung, die dieses Naturschauspiel verursacht, wurden wie schon in Island Anfang des Jahres, zahlreiche Drohnen-Piloten angezogen. Eine davon überlebte jetzt den Flug über und in den Vulkan.

Es sind unglaubliche Bilder, die man eher selten zu Gesicht bekommt. Noch nie kam eine Drohne tatsächlich so nahe an einen Krater heran wie in diesem Fall. Knapp fünf Meter schwebt die Mini 2 des Youtubers "Sunsets Sweden" über dem Mund des Vulkans und wird mehrmals von der Lava nur knapp verfehlt.

Sunsets Sweden

Schade, dass der Akku am Ende nicht mehr reicht, um die Drohne bis zu ihrem Besitzer zu fliegen. Erst nach sieben Tagen fand der Besitzer die fliegende Kamera inmitten eines Waldstücks. (red, 30.10.2021)