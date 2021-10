In Tirol sind Geimpfte als Kontaktpersonen zwei eingestuft wurden – und später positiv getestet worden. In Niederösterreich gibt es Schulcluster

Die Ampel-Kommission fordert, die Rückstufung von geimpften Personen auf nur Kontaktperson zwei zu überdenken. Foto: imago images/SNA

Wien – Auf einige interessante Phänomene im Zusammenhang mit dem steilen Anstieg der Corona-Infektionen ist diese Woche bei der Sitzung der Ampel-Kommission hingewiesen worden. Laut dem internen Protokoll des Gremiums, das der APA vorliegt, sind z.B. in Tirol sehr viele zunächst wegen ihrer Impfung nur als K2 eingestufte Personen später erkrankt, und in Oberösterreich ist rund die Hälfte der Hospitalisierten über 60 und geimpft, was für einen rascheren Booster spricht.

Grundsätzlich herrschte in dem Gremium die Ansicht, dass weitergehende Maßnahmen vorgezogen werden sollten. Auch die sonst eher zurückhaltende Vertreterin der AGES warb für FFP2-Masken in Innenräumen. Dies wurde grundsätzlich in der Kommission befürwortet, vor allem in Settings, wo Ungeimpfte mit Geimpften zusammenkommen. Bedenken wurden auf der anderen Seite geäußert, dass Restriktionen Anreizsysteme wie im Burgenland – Stichwort Impflotterie – konterkarieren könnten.

Hälfte der Intensiv-Patienten jung und ungeimpft

Besonders dramatisch stellte sich die Situation in den vergangenen Wochen in Oberösterreich dar. Dort wurde zwar eine gewisse Entkoppelung der Entwicklung des Intensivbelags von jenem auf den Normalstationen beobachtet, im Gegenzug treten im Vergleich zum Vorjahr aber wieder vermehrt andere Infekte sowie Unfälle auf, was den stationären Bereich zusätzlich belastet.



Nach Angaben Oberösterreichs sind rund 50 Prozent der Patientinnen und Patienten in den Spitälern über 60 Jahre und geimpft, wobei die Impfung in vielen Fällen mehr als sechs Monate zurückliegt. Die andere Hälfte der Patienten ist eher jung und ungeimpft.

Kampagne wegen Urlaub einer Mitarbeiterin verschoben

Auch ein Vertreter der Med Uni gibt an, dass zunehmende Aufnahmen Geimpfter auf den Intensivstationen belegen, dass die Infektion auch unter Geimpften zirkuliert und dass auch hier schwere Verläufe möglich sind. Dies sei zu beachten. Seitens der AGES wurde angemerkt, dass es bei über 60-Jährigen zunehmend Hinweise auf abnehmende Immunität gibt.

Dies macht wiederum für das Gremium die Bedeutung der Booster-Impfungen klar. Die Diskussion über die dazu geplante Kampagne wurde wegen des Urlaubs der zuständigen Vertreterin des Sozialministeriums um eine Woche verschoben.

Spezialproblem in Tirol

In einzelnen Bundesländern wie Niederösterreich sind wiederum verstärkt Cluster in Schulen entstanden. Im Gremium war daraufhin von Hinweisen auf ein Versagen der Maßnahmen in diesem Setting die Rede. Es würden zudem lange Transmissionsketten im Schulbereich beobachtet.

Auf ein Spezialproblem wurde in der Kommission seitens Tirols verwiesen. Im Oktober sind zahlreiche vollständig geimpfte Personen als K2-Personen eingestuft wurden, was einen mehr oder weniger normalen Alltag für sie ermöglicht. Von 603 derartigen Personen wurden aber rund 400 im späteren Verlauf positiv getestet. Das Rückstufen vollständig geimpfter Personen auf nur Kontaktperson zwei sei auf Basis dieser Analyse gegebenenfalls nochmals zu überdenken.

Offenbar ziemlich fix ist, wie mit Saisonarbeitern im Tourismus umgegangen werden soll, die mit dem von der EMA nicht zugelassenen russischen Impfstoff Sputnik geimpft worden sind. Hier soll es zunächst einen Antikörpertest und anschließend eine Booster-Impfung mit einem anderen Vakzin geben. (APA, 30.10.2021)