Auf dem Weg zu altbekannter Stärke: James Harden. Foto: Reuters/Wendell Cruz-USA TODAY Sports

New York – Basketball-Star James Harden hat auf dem Weg zurück zu seiner Topform nach einer Oberschenkelverletzung seine bisher beste Saisonleistung in der NHL geboten. Harden steuerte am Freitag 29 Punkte sowie je acht Assists und Rebounds zum 105:98-Erfolg der Brooklyn Nets gegen die Indiana Pacers bei. Kevin Durant kam beim dritten Sieg im sechsten Match auf 22 Punkte. LaMarcus Aldridge von den Nets übertraf als siebenter aktiver Spieler dank seiner 21 Punkte die 20.000er-Marke.

LeBron James führte beim Comeback nach zwei verpassten Spielen (Knöchelblessur) die Los Angeles Lakers mit 26 Punkten zu einem 113:101-Erfolg gegen Cleveland. (APA/Reuters, 30.10.2021)

NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 105:98

Toronto Raptors – Orlando Magic 110:109

Miami Heat – Charlotte Hornets 114:99

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 106:75

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 109:113

Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers 111:92

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers 113:101