wenn Kinder eine 18+ Sendung wie "Squid Game" am Schulhof nachspielen, dann läuft etwas falsch. Erzieher warnen jetzt Eltern vor dieser Serie.

In Sachen Naturwunder darf man sich an diesem Wochenende über einen Sonnensturm freuen, der neben möglichen Polarlichtern am Himmel, leider auch zu Störungen im Funknetz führen kann. Ähnlich spektakulär zeigt sich das Video einer Drohne, die über den aktiven Vulkan von La Palma geflogen ist.

Weiters berichten wir über die derzeit sehr erfolgreiche Kryptowährung Ethereum und ihren derzeitigen Höhenflug, testen das Mehrspieler-Spiel "Mario Party Superstars" und zitieren die US-Politikerin Ocasio-Cortez, die das neue Facebook als "Krebs für die Demokratie" bezeichnet.

"Ich töte dich": Kinder spielen offenbar Netflix-Serie "Squid Game" nach

Ethereum knackt Rekord: Die Gründe für den Höhenflug

Drohne über Vulkankrater liefert unglaubliche Bilder

US-Politikerin Ocasio-Cortez nennt Facebook nach der Namensänderung: "Krebs für die Demokratie"

Sonnensturm könnte Funknetz stören

"Mario Party Superstars" im Test: Aufg'wärmt ist eh okay