Vinicius Junior hatte für Zählbares gesorgt. Foto: AFP/JOSE JORDAN

Elche – Real Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit Österreichs Teamspieler David Alaba durch einen 2:1-Sieg bei Elche zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die "Königlichen" liegen vor den restlichen Spielen des Tages punktgleich vor Sturms Europa-League-Gegner Real Sociedad. Der FC Sevilla hatte danach theoretisch die Chance, über einen Heimsieg gegen CA Osasuna die Spitze zu übernehmen. Elche fand sich vorerst auf Rang 15 wieder.

Alaba spielte bei den Gästen in der Innenverteidigung durch, das Gegentor fiel in der 86. Minute durch Pere Milla. Vinicius Junior hatte die Madrilenen in der 22. Minute in Führung gebracht und diese in der 73. Minute auch ausgebaut. Der 21-jährige Brasilianer wurde für die Truppe des italienischen Trainers Carlo Ancelotti damit zum Matchwinner. Der Franzose Karim Benzema fehlte bei Real verletzungsbedingt. Elche musste nach einer gelb-roten Karte für Raul Guti (63.) rund eine halbe Stunde in Unterzahl agieren.

Noch keine Zusage von Xavi

Der langjährige Barca-Spieler Xavi Hernandez hat indes Spekulationen und Medienberichte zurückgewiesen, wonach er als Trainer des FC Barcelona bereit stehe. Er konzentriere sich derzeit ganz auf seine Rolle als Trainer für Al-Sadd SC und könne nicht über anderes reden, sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag. Der Club aus Katar verwies auf Twitter auf den bis 2023 laufenden Vertrag. Der Posten ist vakant, weil sich Barcelona am Donnerstag von Ronald Koeman getrennt hatte.

Laut der Zeitung "Sport" soll sich Barcelona mit dem 41-jährigen Xavi bereits geeinigt haben. Bis zur Klärung der Personalie übernahm der bisherige B-Team-Trainer Barjuan die Betreuung der Mannschaft mit dem Wiener Yusuf Demir. (APA, red, 30.10.2021)