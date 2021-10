Kein angenehmer Tag für Manchester Citys Phil Foden. Foto: Oli SCARFF / AFP

Manchester – Englands Fußball-Meister Manchester City hat am Samstag in der 10. Meisterschaftsrunde gegen Mittelständler Crystal Palace eine unerwartete 0:2-Heimniederlage bezogen. Liverpool nutzte das mit einem 2:2 daheim gegen Brighton and Hove Albion nur teilweise, Chelsea mit einem 3:0 bei Newcastle United aber voll. Die Londoner führen nun drei Punkte vor Liverpool sowie fünf Zähler vor Manchester City. Coach Ralph Hasenhüttl feierte mit Southampton bei Watford einen 1:0-Erfolg.

Der Titelverteidiger verlor Aymeric Laporte per Roter Karte (45.+2), ein Tor von Gabriel Jesus wurde aberkannt. Für Palace trafen Wilfried Zaha nach Fehlpass von Laporte (6.) und sein Assistgeber Conor Gallagher (88.). Für City-Coach Pep Guardiola war es ein verpatztes Jubiläum, der Spanier bestritt sein 200. Match als Premier-League-Trainer.

Mane trifft, Mwepu trifft

Liverpool wiederum schien seinem Status als Tormaschine gerecht zu werden, Jordan Henderson (4.) und Sadio Mane (24.) stellten früh auf 2:0. Ein zweites Mane-Tor wegen Handspiels wurde ebenso aberkannt wie ein Abseitstor von Mohamed Salah. Der Ex-Salzburger Enock Mwepu (41.) und Leandro Trossard (65.) fixierten das Remis.

Champions-League-Sieger Chelsea hatte seinen Gegner dagegen im Griff, obwohl Timo Werner und Romelu Lukaku verletzt sowie Mason Mount erkrankt fehlten. So wurde Reece James zum Mann des Spiels. Der 21-Jährige traf in der 65. und in der 77. Minute, Jorginho erhöhte per Strafstoß (81.).

Bachmann auf der Bank

Bei Watford saß ÖFB-Teamgoalie Daniel Bachmann einmal mehr auf der Ersatzbank, den entscheidenden Treffer für Southampton erzielte Che Adams (20.). Burnley besiegte Brentford 3:1, Leicester war schon davor daheim Arsenal 0:2 unterlegen. Bei einer erneut starken Leistung von Torhüter Aaron Ramsdale sorgten Gabriel Magalhaes (5.) und Smith Rowe (18.) früh für den Endstand. Im Abendspiel traf noch Tottenham Hotspurs auf Manchester United. (APA, 30.10.2021)

Ergebnisse:

Leicester City – Arsenal 0:2 (0:2)

Burnley – Brentford 3:1 (3:0

Liverpool – Brighton and Hove Albion 2:2 (2:1)

Manchester City – Crystal Palace 0:2 (0:1)

Newcastle United – Chelsea 0:3 (0:0)

Watford – Southampton 0:1 (0:1)

Watford: Bachmann auf der Bank; Southampton: Trainer Hasenhüttl